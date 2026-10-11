Dos niños menores de 10 años mueren por un tiroteo en Los Ángeles

Dos niños menores de 10 años perdieron la vida como consecuencia de una balacera que se desató este domingo en el vecindario de Pico-Union, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el tiroteo ocurrió aproximadamente a las 12:49 p.m. cerca de la intersección de Venice Boulevard y Catalina Street.

Los investigadores del LAPD dijeron que un sujeto abrió fuego contra una niña de 10 años y un niño de 4 años, antes de intentar quitarse la vida.

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Oficiales acudieron inmediatamente al lugar, donde encontraron a los dos niños y al presunto autor de los disparos. Los tres fueron trasladados a un hospital cercano, informó un portavoz del LAPD.

Las autoridades confirmaron que los dos niños murieron debido a las lesiones, mientras que no se tenía una actualización sobre el estado de salud del sospechoso, descrito como un hombre hispano de entre 30 y 40 años. El sospechoso se encuentra bajo custodia en el hospital.

“Esto parece ser un posible intento de asesinato-suicidio. Por el momento, no hay ninguna amenaza para la comunidad”, aseguró un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles.

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Los oficiales afirmaron que no se busca a ningún otro sospechoso que pudiera estar involucrado en la balacera.

En el lugar del tiroteo, que estaba acordonado con cinta amarilla, se registró una alta presencia de vehículos policiales y del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

El incidente dejó conmocionada a la comunidad de Pico-Union.

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“Me da muchísima pena por ellos. Yo también tengo familia. No quiero que les pase nada malo“, expresó un residente del vecindario angelino donde ocurrió el tiroteo.

Hasta la noche de este domingo, no estaba claro si existía alguna relación entre el sospechoso y los dos niños fallecidos, mientras se mantiene en curso la investigación de la balacera.

Si usted o un ser querido se siente angustiado, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. El centro de crisis ofrece apoyo emocional gratuito y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame o envíe un mensaje de texto al 988 o chatee en 988lifeline.org.

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