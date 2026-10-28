Oficial hispano del LAPD arrestado por sospecha de intentar reunirse con una menor con fines lascivos

Un oficial hispano del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fue arrestado por sospecha de que presuntamente intentó tener un encuentro con alguien que creía que era menor de edad con fines lascivos, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Monrovia (MPD) informó que el incidente ocurrió poco antes de las 10:00 p.m. del 22 de octubre de 2026 en la cuadra 300 de West Olive Avenue.

El sospechoso, identificado como Leonardo Arturo Ruiz, de 31 años, fue abordado por varios hombres que se describieron como integrantes de un grupo en redes sociales que tiene como objetivo personas sospechosas de intentar contactar a menores con propósitos sexuales.

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De acuerdo con el MPD, el sospechoso se identificó como miembro del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Presuntamente, los miembros del grupo atrajeron al oficial a un vecindario de Monrovia tras hacerse pasar por una adolescente de 16 años. El grupo dijo que entregó capturas de pantalla de las conversaciones con Ruiz a la policía de Monrovia.

“Yo solo le dije: ‘Eres lindo’. Él me respondió: ‘Gracias. ¿Cuál es tu dirección?‘ Y le envié otra foto”, relató uno de los miembros del grupo, Ashton Corona, quien mencionó que pasó tres días intercambiando mensajes con Ruiz mientras se hacía pasar por una joven de 16 años.

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Corona afirmó que Ruiz también le preguntó si la madre de la niña estaría en la casa, además de hablar sobre llevar condones a su encuentro.

“Me preguntó: ‘¿Tu madre va a estar en casa? ¿Debería llevar condones? Solo quiero asegurarme de que tu madre no esté en casa para que nadie aparezca de repente’“, expresó Corona, en una entrevista con la cadena KTLA.

De acuerdo con Corona, Ruiz llegó al lugar la noche del jueves, pero cuando el grupo de hombres lo confrontó, el hispano intentó escapar.

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El grupo publicó un video que muestra cuando Ruiz intentó huir, mientras era perseguido por los miembros del grupo por un vecindario de Monrovia.

Finalmente, los hombres lograron alcanzar a Ruiz y retenerlo hasta que llegaron los oficiales del Departamento de Policía de Monrovia.

Las autoridades mantienen en curso la investigación sobre este incidente.

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El MPD confirmó que Ruiz fue detenido como sospechoso de violar la sección 288.4 del Código Penal de California, que implica concertar una reunión con un menor, o alguien que se cree que es menor de edad, con fines lascivos.

“Tras una investigación, Leonardo A. Ruiz, un hombre de 31 años que afirmó ser empleado del Departamento de Policía de Los Ángeles, fue arrestado por una presunta violación del artículo 288.4 del Código Penal de California“, dijeron funcionarios de la policía de Monrovia.

Ruiz fue ingresado en prisión preventiva la noche del 22 de octubre, pero posteriormente fue puesto en libertad a la espera de una investigación más exhaustiva.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que Ruiz fue suspendido de sus funciones, mientras que el departamento está cooperando con la investigación del MPD.

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