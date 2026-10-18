Protesta ‘No Kings’ reúne a miles de personas en Los Ángeles

Miles de manifestantes ocuparon este sábado las calles del centro de Los Ángeles para protestar bajo el lema “No Kings”. La convocatoria forma parte de un movimiento nacional que impulsó acciones similares en distintas partes de Estados Unidos.

La manifestación busca denunciar las políticas de la administración del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, en especial las redadas contra la comunidad inmigrante y lo que los organizadores consideran amenazas al derecho al voto antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Cerca de la 1:00 p. m., los manifestantes se concentraron en Gloria Molina Grand Park, frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, situado en 200 North Spring Street.

Sigue leyendo: Vandalismo en Los Ángeles: trabajador del LADWP entre los cuatro detenidos

La marcha comenzó una hora después y recorrió aproximadamente una milla y media (2,4 kilómetros). Los participantes partieron de Spring Street, transitaron por varias calles y regresaron al punto de partida para protestar frente al Ayuntamiento.

La protesta, organizada por 50501 SoCal y más de 30 organizaciones, estaba prevista como una de las convocatorias más numerosas del país.

La manifestación en Los Ángeles tendrían como ejes la oposición a las medidas federales de control migratorio, la preocupación ante una posible injerencia electoral y el llamado a los votantes elegibles a participar en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Sigue leyendo: El Mundial 2026 no impulsó a los hoteles de Los Ángeles

“La misma administración que invadió nuestra ciudad ahora amenaza con interferir en nuestro derecho al voto“, declaró Aztlán Tenochtitlan, portavoz de 50501 SoCal, en un comunicado.

La manifestación pretende prolongar las protestas que se produjeron después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificara las redadas en junio de 2025, lo que llevó al despliegue de efectivos de la Guardia Nacional y de los Marines en Los Ángeles.

Entre las entidades participantes en la protesta estuvieron la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California, Oxfam America, Black Lives Matter, Grassroots LA, Public Citizen y Los Socialistas Democráticos de América-Los Ángeles.

Sigue leyendo: Protesta ciclista en Los Ángeles exige calles más seguras

También tomaron parte el Partido de las Familias Trabajadoras y varios grupos comunitarios y de defensa de los derechos de los inmigrantes.

Manifestación no autorizada: LAPD

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó este sábado por la mañana a la comunidad sobre una “manifestación no autorizada” programada para la tarde en el centro de la ciudad.

El LAPD señaló en sus redes sociales que varias calles del área cercana al Civic Center podrían verse afectadas por una marcha o manifestación.

Sigue leyendo: Dispositivo sospechoso activa operativo de la policía de Los Ángeles

Se anticipaban afectaciones en Spring, Los Ángeles, Aliso, Commercial, 1st Temple y Alameda, sin que se precisara la hora.

Bloquean cuenta de “No Kings” en Instagram

Alrededor de la 1:30 p. m. de este sábado, en medio de manifestaciones en gran parte de Estados Unidos, la cuenta de Instagram de la coalición “No Kings” fue bloqueada y quedó fuera de servicio.

Los administradores señalaron que ya no podían acceder a la cuenta, iniciar sesión ni gestionar sus funciones.

Sigue leyendo: Sospechoso abre fuego durante persecución policial en Los Ángeles

La cuenta de la red social fue bloqueada mientras miles de personas se manifestaban en ciudades de todo el país. En ella se habían publicado fotos y videos de las movilizaciones.

La causa del bloqueo de la cuenta seguía sin conocerse hasta la noche de este sábado. La cuenta es uno de sus principales canales de comunicación con el público, en una jornada de intensa movilización democrática.

Sigue leyendo:

· Fotoperiodista demanda a la ciudad de Los Ángeles por agresión policial durante protesta contra ICE

· FBI ejecuta órdenes de registro en edificios de Los Ángeles

· Empleados federales atacados tras manifestación en Los Ángeles