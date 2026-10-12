El Mundial 2026 no impulsó a los hoteles de Los Ángeles

El Mundial 2026 de la FIFA no consiguió el impulso esperado por los hoteles en el área de Los Ángeles, de acuerdo con un análisis y una encuesta realizada por la Organización de Educación e Investigación en Hostelería (HERO), un proyecto de la Asociación Hotelera de Los Ángeles (HALA).

A pesar de la enorme expectación por el torneo, que se realizó del 11 de junio al 19 de julio de 2026, las empresas de hospedaje no tuvieron la demanda de habitaciones esperada, lo que representó una reducción de horas de personal y turnos inferiores debido a la baja ocupación.

En el análisis, se menciona que, de los hoteles encuestados, el 72% aseguró que el Mundial de la FIFA perjudicó sus perspectivas financieras para 2026.

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La Copa del Mundo 2026 tuvo como sedes México, Canadá y Estados Unidos, con ocho partidos celebrados en el SoFi Stadium, en Los Ángeles.

Durante el torneo, la ocupación en el distrito central de negocios del centro de Los Ángeles fue un 6% inferior a la que se registró en junio de 2024.

En el estudio se menciona que los aficionados locales acudieron a las zonas dedicadas al Mundial, sin la necesidad de utilizar habitaciones de hotel. Los visitantes internacionales, que gastan ocho veces más que los viajeros nacionales, no alcanzaron esa cifra.

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El informe reporta que el 48% de los hoteles encuestados calificó el impacto financiero del Mundial 2026 como “extremadamente negativo”.

La baja ocupación no solo afectó a las empresas, debido a que la plantilla laboral también fue impactada: casi tres cuartas partes de los hoteles reportaron haber mantenido o reducido su personal.

El sindicato que representa a 28,000 trabajadores hoteleros en el sur de California dijo que a casi el 20% de sus miembros en Los Ángeles les redujeron sus horas de trabajo durante el último año como consecuencia de la disminución del turismo.

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La encuesta mostró que el impacto del Mundial 2026 en los hoteles fue menor que el de otros grandes eventos en Los Ángeles.

La demanda de pernoctaciones, que es el factor determinante de la ocupación hotelera durante el torneo de futbol, fue inferior a la registrada durante la gira Eras de la cantante Taylor Swift, WrestleMania 39, el Juego de Estrellas de la NBA y los conciertos de BTS.

Durante el Mundial, la tarifa diaria promedio de un hotel en Los Ángeles fue de $228 dólares ($10 dólares más que durante la gira Eras y $12 dólares más que durante el fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA), aunque el incremento no fue suficiente para compensar la baja ocupación.

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“Las proyecciones de visitantes para la Copa Mundial se basaban en suposiciones optimistas de que los espectadores internacionales estarían deseosos de viajar y hospedarse en ciudades como Los Ángeles”, declaró la presidenta y directora ejecutiva de HALA, Jackie Fillia, en un comunicado.

“Cuando esas proyecciones no se cumplieron, los hoteles y su personal terminaron pagando las consecuencias“, añadió.

Fillia mencionó que, de cara a los Juegos Olímpicos de 2028, Los Ángeles puede aprender de estos resultados y tomar medidas para proteger a los hoteles y a sus trabajadores.

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La directora ejecutiva de HALA dijo que se pueden apoyar incentivos para atraer grupos y convenciones no olímpicos, incluso durante los eventos deportivos, esforzándose por atraer un mayor número de visitantes internacionales y evitar una expansión descontrolada de los alquileres a corto plazo.

El análisis dice que, debido a la baja demanda y a la cancelación de miles de noches de hotel en el centro de Los Ángeles por parte de la FIFA, los hoteles tuvieron previsiones de ingresos poco fiables, la gestión del personal se volvió más difícil y las inversiones se volvieron más arriesgadas.

Otro punto importante fue que los incentivos para los alquileres a corto plazo alejaron a posibles huéspedes de ocupar habitaciones en hoteles.

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Mientras el rendimiento de los hoteles de Los Ángeles fue inferior al promedio habitual del verano de 2024, los alquileres a corto plazo registraron un aumento del 23% en la demanda y un aumento del 21% en los ingresos durante el mismo período.

El estudio fue elaborado por la empresa ROVE, y los investigadores utilizaron datos públicos sobre el rendimiento del sector y de los alojamientos, así como los resultados preliminares de una encuesta realizada a hoteles afectados de Los Ángeles entre julio y agosto de 2026.

El estudio completo está disponible para su consulta en este enlace.

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