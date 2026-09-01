Sospechoso abre fuego durante persecución policial en Los Ángeles

Un sospechoso de un tiroteo en Long Beach abrió fuego contra los oficiales la madrugada de este martes durante una persecución policial en el Freeway 710, que terminó cuando el sujeto se estrelló en el centro de Los Ángeles.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) informó que, aproximadamente a las 12:30 a.m., los agentes respondieron a un aviso de una balacera con varias víctimas en la cuadra 200 de Aquarium Way.

Cuando llegaron al lugar, los oficiales encontraron a tres personas con lesiones por arma de fuego. Dos fueron trasladadas a un hospital, con heridas que no ponían en peligro sus vidas; mientras que una tercera víctima recibió atención médica en el lugar del tiroteo.

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Después del incidente, las fuerzas del orden identificaron el vehículo conducido por el sospechoso cerca de la intersección de Pacific Avenue y West Burnett Street, en Long Beach, donde intentaron detener al presunto pistolero.

Sin embargo, el sospechoso aceleró en un intento por huir, lo que provocó que se iniciara una persecución policial por el Freeway 710, con rumbo a la ciudad de Los Ángeles.

“Durante la persecución, mientras circulaba por el Freeway 710 en dirección norte, el sospechoso disparó contra los agentes y se produjo un tiroteo en el que participaron oficiales“, dijo el LBPD en el comunicado.

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Por los balazos, ni el sospechoso ni ningún oficial resultaron heridos.

De acuerdo con las autoridades, la persecución terminó cuando el sospechoso estrelló su vehículo contra un poste en la intersección de East 11th Street y South Santa Fe Avenue, en el centro de Los Ángeles.

El sospechoso fue detenido tras el uso de un proyectil no letal de 40 mm, según informó la policía, la cual no hizo pública la identidad del sujeto.

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Después de ser arrestado, el sospechoso fue trasladado a un hospital para ser atendido por las heridas que sufrió en el accidente.

En el lugar donde el sospechoso tuvo el accidente, los oficiales de policía recuperaron un arma de fuego.

Por la investigación del tiroteo, las autoridades cerraron durante varias horas los carriles en dirección norte del Freeway 710, a la altura de Long Beach, lo que ocasionó enormes retrasos durante la hora de mayor intensidad de traslados matutinos. La autopista se reabrió alrededor de las 8:30 a.m.

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El Departamento de Policía de Long Beach dijo que se mantienen bajo investigación las causas que motivaron la balacera inicial, por las que resultaron lesionadas las tres víctimas.

Si alguna persona tiene información sobre el incidente, debe comunicarse con los detectives del LBPD al 562-570-7244.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por internet, en su sitio web, en este enlace.

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