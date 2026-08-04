Hispano fallece por lesión cerebral durante concierto en Long Beach

Un hombre hispano falleció como consecuencia de una lesión cerebral mientras asistía a un concierto el domingo 26 de julio en Long Beach, un incidente que inquietó a una familia que busca obtener respuestas.

David Granado Jr., residente de San José, acudió al Vans Warped Tour, que se llevó a cabo en Shoreline Waterfront, en 386 East Shoreline Drive, en Long Beach, en compañía de su novia, su hermano y varios de sus amigos.

El festival se realizó el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de julio, en un horario de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

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De acuerdo con una página de GoFundMe creada en memoria de Granado Jr., David sufrió una lesión cerebral que, a la postre, resultó fatal.

No se proporcionaron detalles sobre cómo David Granado Jr. sufrió la lesión que le costó la vida ni la hora aproximada en que ocurrió el incidente.

“Mientras la familia intenta reconstruir la cronología de los hechos que le ocurrieron a Dave en las horas previas a su traslado al hospital, también se enfrenta a los imprevistos logísticos y al costo de las facturas médicas y los arreglos funerarios“, se menciona en la página de recaudación de donaciones.

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En la publicación se aclaró que los fondos que se recauden por la campaña de GoFundMe serán entregados directamente a la madre de Granado Jr.

El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) está investigando la muerte. Sin embargo, de acuerdo con el diario Los Angeles Times, la investigación preliminar no encontró ningún indicio de que ocurriera algún delito.

“Debido a la cirugía de emergencia y a varios días de soporte vital, la familia desconoce cuál será el costo final“, se menciona en la publicación.

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“Esperamos poder ayudar, al menos parcialmente, a aliviar parte de la carga financiera mientras afrontan esta devastadora situación“, agregaron los creadores de la página de GoFundMe.

Los organizadores del festival se mostraron consternados por el incidente que ocurrió durante el concierto del 26 de julio.

“Estamos profundamente consternados por la pérdida de un miembro de la comunidad de Warped y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos los que lo conocieron y amaron”, expresó un representante de Vans Warped Tour enviado a Los Angeles Times.

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El Warped Tour es un festival itinerante de música rock que se realiza en ciudades de Estados Unidos y Canadá, patrocinado por Vans, una empresa de moda para skaters.

Para la edición de este año en Long Beach, el festival presentó a artistas como Plain White T’s, Third Eye Blind y Gym Class Heroes.

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