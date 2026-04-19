Comisión Costera de California cancela los fuegos artificiales de julio en Long Beach

El espectáculo de fuegos artificiales “The Big Bang on the Bay”, programado para el 3 de julio, fue cancelado en Long Beach.

La Comisión Costera de California rechazó el permiso para llevar a cabo el espectáculo de fuegos artificiales en la bahía de Alamitos, que se organiza desde 2011 en Long Beach.

De acuerdo con la comisión, la decisión de denegar el permiso para el espectáculo de pirotecnia se debió a razones medioambientales.

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El despliegue de fuegos artificiales en Long Beach es organizado desde 2011 por John Morris. La Comisión Costera de California le advirtió el año pasado que el espectáculo de 2025 sería el último si no se cambiaba a drones, en lugar de pirotecnia.

De acuerdo con Morris, el uso de los drones representa un gasto más elevado que el necesario para el despliegue de juegos pirotécnicos.

“Sé con certeza que el 95 o el 97% de esta comunidad quiere los fuegos artificiales. En internet se habla mucho de que los drones son buenos para el medio ambiente, según grupos ecologistas. Les dije: ‘De acuerdo, organícenlo ustedes, recauden el dinero y yo lo veré'”, expresó Morris.

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En declaraciones al Long Beach Post, Morris consideró que un espectáculo de drones no era viable económicamente.

De acuerdo con el organizador, un espectáculo lo suficientemente grande para que lo pueda admirar el público requiere alrededor de 1,000 drones, con un costo aproximado de $200,000 dólares, en comparación con los $50,000 dólares del costo de los fuegos artificiales.

El espectáculo del 3 de julio ha sido durante años una gala benéfica para organizaciones locales de Long Beach, que ha recaudado alrededor de $2 millones de dólares, destinados a apoyar programas juveniles locales.

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Mientras unos residentes aseguraron a la cadena ABC que no iban a extrañar los fuegos artificiales por el intenso ruido que espanta a sus mascotas, otras personas mencionaron que los drones no son lo mismo por no tener el estruendo de la pirotecnia.

“Estoy totalmente conmocionado. Es una tradición de Long Beach, sobre todo ahora por el 250 aniversario de este hermoso país. Pero entiendo la preocupación por la contaminación de los océanos”, expresó Patrick McKenna, residente de Long Beach, en una entrevista con la cadena ABC.

Newsom habla sobre la cancelación

Tras el anuncio de la cancelación del espectáculo de fuegos artificiales en Long Beach por la Comisión Costera de California, el gobernador Gavin Newsom aseguró que la denegación del permiso no fue por una instrucción gubernamental.

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“Esta no es una decisión que haya tomado el gobernador. Nuestra oficina está investigando el asunto en nombre de los habitantes de Long Beach”, declaró Newsom en una publicación en las redes sociales.

El gobernador de California dijo que la oficina a su cargo estaba revisando la situación.

Como alternativa, los residentes y visitantes de Long Beach tienen la oportunidad de disfrutar de los eventos organizados por el Queen Mary, el famoso trasatlántico anclado en la bahía.

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En su sitio web, los administradores del Queen Mary invitaron a los visitantes a disfrutar de las festividades que organizan para el 4 de julio, que incluyen un espectáculo de fuegos artificiales.

“La noche culmina con un espectacular gran final: un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales de 15 minutos que ilumina el horizonte de Long Beach, marcando una celebración única de la libertad, la historia y la magia del verano”, dice el sitio web del Queen Mary.

El año pasado, algunas celebraciones en el sur de California, como en el Rose Bowl y en Ontario, cambiaron los fuegos artificiales por espectáculos de drones en sus respectivos eventos por el Día de la Independencia.

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