La celebración del 250 aniversario de EE.UU. incluirá fuegos artificiales en el Monte Rushmore

A la repleta agenda para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos se sumará un show de fuegos artificiales que iluminarán el Monte Rushmore ubicado en Keystone, Dakota del Sur.

De acuerdo con la página web del Servicio de Parques Nacionales (NPS), la víspera del 4 de julio, el filamento que cubre la escultura denominada Santuario de la Democracia, la cual fue tallada en granito por el escultor Gutzon Borglum, se verá iluminado por coloridas luces producidas por la pirotecnia rindiéndole tributo a los expresidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, inmortalizados a 18 metros de altura.

De esta manera, el 3 de julio entrando la noche, el monte utilizado como monumento conmemorativo que fue esculpido desde 1927 a 1941, se verá iluminado para celebrar la independencia de una manera no vista desde hace varios años.

Donald Trump respaldó el plan de organizar un espectáculo de fuegos artificiales en el Monte Rushmore. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Y es que el más reciente espectáculo de fuegos artificiales efectuado en dicho lugar se produjo en 2020, cuando la republicana Kristi Noem, en ese momento gobernadora de Dakota del Sur, decidió invitar al presidente Donald Trump para presenciar el show de pirotecnia.

Dicho evento se efectuó a pesar de un informe presentado cuatro años antes por el Servicio Geológico, donde señalaba que los espectáculos de fuegos artificiales del pasado habían sido la causa probable de las elevadas concentraciones de un contaminante llamado perclorato en las aguas subterráneas y superficiales detectadas en el Monte Rushmore.

Ante la presión de algunos grupos ambientalistas en 2021, el NPS emitió un comunicado dejando en claro que “el uso y la posesión de fuegos artificiales son ilegales en todos los terrenos administrados por el Servicio de Parques Nacionales”.

Bajo dicho señalamiento, 12 meses después, al Departamento de Turismo de Dakota del Sur se le denegó una solicitud de permiso para utilizar fuegos artificiales en el área donde se ubica la obra artística.

Al ser una fecha muy especial para la historia de la nación, de nueva cuenta se realizará un show pirotécnico al cual se podrá asistir participando en una lotería, desde el 8 y hasta el 12 de abril, pagando una tarifa de solicitud no reembolsable de un dólar para solicitar hasta cuatro entradas.

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