‘No Kings’ vuelve a las calles: el grito contra Trump sacude el país y llama a votar

Las calles del país vuelven a convertirse en escenario de inconformidad. Este sábado, el movimiento ‘No Kings’ convocó manifestaciones y actividades en distintas ciudades del país con un mensaje que va más allá de las pancartas: defender la participación ciudadana y llevar el descontento con el gobierno de Donald Trump hasta las urnas.

La movilización ocurre a pocas semanas de las elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre, y busca impulsar el voto anticipado. Aunque las actividades de esta jornada se presentan como iniciativas no partidistas, el movimiento surgió como una expresión de rechazo a las políticas del presidente y a lo que sus participantes consideran una concentración excesiva de poder.

De acuerdo con AP, las concentraciones de este sábado se realizaron en comunidades de todo el país. Los asistentes portaron mensajes como “Vota pronto” y “No toquen mi voto”, en una jornada que pretende transformar las protestas en participación electoral.

Manifestantes portan pancartas durante una protesta en el Monumento a Lincoln bajo el lema ‘No Kings’ en Washington. Foto AP / Jose Luis Magana

LA, epicentro del reclamo VS políticas migratorias

En Los Ángeles, la movilización adquiere un significado particular. La ciudad ha sido uno de los principales escenarios de las tensiones por la ofensiva migratoria del gobierno de Trump, que provocó detenciones de inmigrantes y protestas multitudinarias durante 2025.

Según LAist, para esta nueva jornada se organizaron decenas de actividades en el área metropolitana. Los organizadores esperaban una importante asistencia en el centro de la ciudad, donde la convocatoria principal estaba prevista en Gloria Molina Grand Park, cerca del Ayuntamiento.

La agenda de este día también puso el acento en el registro de votantes, la información electoral y la participación anticipada. En lugar de limitarse a expresar rechazo, los participantes buscan que la inconformidad tenga una consecuencia concreta en las urnas.

La convocatoria de Los Ángeles, organizada por agrupaciones locales vinculadas a ‘No Kings’, también contempla una marcha. Sus promotores sostienen que la ciudadanía debe tener herramientas para decidir quién la representa y defender su derecho a participar en las elecciones.

El trasfondo migratorio resulta especialmente relevante para las comunidades que han vivido las consecuencias de las operaciones federales. Las redadas, las detenciones y el temor a los agentes migratorios han colocado la política de inmigración entre los temas centrales de las movilizaciones.

Manifestantes reclaman “libertad” durante la protesta ‘No Kings’. Foto AP / Madison Swart

Trump minimiza las protestas y defiende su gestión

Mientras miles de personas expresaban sus inconformidades, Trump ofreció una valoración muy distinta de la situación del país.

Según las declaraciones recogidas por MS NOW, el mandatario afirmó: “El país está muy bien”, al ser cuestionado después de las movilizaciones. También destacó la asistencia prevista a un acto político en Kentucky, donde respaldaría al republicano Andy Barr en su contienda por un escaño en el Senado.

La respuesta contrasta con las preocupaciones expresadas por manifestantes sobre las políticas migratorias, el costo de vida, la libertad de prensa y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

En Washington, veteranos también participaron en las protestas para cuestionar el proyecto de construir un arco monumental de aproximadamente 76 metros impulsado por Trump. Uno de ellos, Len Funk, quien declaró a MS NOW: “Hay que parar”, al referirse a la obra.

El movimiento intenta reunir esas preocupaciones bajo una misma consigna: ningún gobernante está por encima de la ciudadanía. La jornada de este sábado busca llevar esa idea al terreno electoral, con actividades para orientar a los votantes y promover que ejerzan su derecho antes del día de los comicios.

El voto fue uno de los puntos centrales de las manifestaciones de ‘No Kings’ Foto: AP / Madison Swart.

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