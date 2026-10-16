Xavier Becerra exhorta a los latinos acudir a votar por los inmigrantes que no pueden hacerlo

Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador de California, invitó a la comunidad latina con posibilidad de ejercer su derecho al voto en las elecciones intermedias a celebrarse el 3 de noviembre, ejercer dicho derecho en representación de los inmigrantes carentes de estatus legal que no pueden hacerlo.

Durante un evento celebrado en Los Ángeles, California, para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, el ex secretario de Salud lanzó una convocatoria a nivel nacional para que, a través del voto, apoyen a candidatos que realmente pretendan al menos luchar hasta que todos los inmigrantes puedan ser integrados a la sociedad estadounidense de manera formal.

“Voten por los ‘dreamers’ (como se conoce a los amparados por el programa de protección temporal de migrantes DACA) y voten por las familias de ellos, que también están en las sombras y esperan un día poder salir y no ser atacados por el ICE (agencia migratoria)”, expresó.

Becerra no se anduvo con rodeos y solicitó que el voto de las elecciones de mitad de mandato sea en contra de quien actualmente gobierna desde la Casa Blanca sin prácticamente oposición tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, esto a partir de que los miembros del Partido Demócrata son minoría, al menos temporalmente.

“Sabemos el poder de nuestro voto, sabemos la potencia que tiene nuestra comunidad y que sabemos que el 3 de noviembre es un día clave. Voten en contra de Donald Trump y su política. Voten por todos los que cuentan. Se los agradezco en nombre de mi madre, de mi padre, de los ‘dreamers’ y de los nuevos votantes. Gracias a ustedes, logramos derrotar las políticas de Trump que atacan a nuestras familias inmigrantes; juntos, lo lograremos”, enfatizó.

De acuerdo con la mayoría de los resultados de las encuestas anticipadas, existe la posibilidad de que los demócratas asuman el control de al menos la Cámara de Representantes, pues el voto de un amplio sector de ciudadanos sería en castigo hacia las políticas instauradas por Donald Trump que junto con su decisión de declararle la guerra a Irán han provocado una escalada de precios en los combustibles y la energía, lo cual ha disparado la inflación sin que se vislumbre a corto plazo una mejoría en la economía de millones de hogares estadounidenses.

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