Nithya Raman toma ventaja sobre Karen Bass en la elección por la alcaldía de Los Ángeles

Con una ventaja de alrededor de 17,000 votos, Nithya Raman tomó la madrugada de este miércoles una ligera ventaja sobre la alcaldesa en funciones, Karen Bass, en la elección por la alcaldía de Los Ángeles.

Después de contabilizarse poco más de 700,000 boletas, Raman encabeza la contienda con 377,458 votos (51.12%); mientras que Bass había acumulado 360,864 sufragios (48.8%).

Tras el cierre de las casillas, a las 8:00 p.m. del martes 3 de noviembre, Bass comenzó al frente de la elección, lo que encendió el festejo entre los simpatizantes de la actual alcaldesa, que adelantaban como una victoria en camino de la reelección.

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Sin embargo, en la actualización más reciente del conteo, a la 3:11 a.m. de este miércoles, la concejala remontó la diferencia y encabezaba la reñida elección, con una ventaja de 16,594 votos, después de contabilizarse el 63% de las papeletas.

Expertos políticos afirmaron que la base de apoyo de Raman, compuesta por electores jóvenes que tienden a emitir su voto cerca del día de las elecciones, fue un factor que marcó un cambio de rumbo en la elección municipal.

Nithya Raman se presentó la noche de este martes en The Greek Theatre Plaza, en Griffith Park, lugar donde agradeció el apoyo de sus seguidores antes de la tendencia de votación diera un giro a su favor.

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“Vimos cómo, amigo tras amigo, familia tras familia, se marchaban (de Los Ángeles) porque ya no podían permitirse vivir aquí. Y todos hablábamos de ello como si estas cosas estuvieran completamente fuera del control del Ayuntamiento”, declaró Raman a sus simpatizantes.

“Ese es el cinismo que empezó a apoderarse de esta ciudad. Eso nos hizo creer que los problemas de Los Ángeles no solo eran graves, sino permanentes. Que los mejores días de Los Ángeles habían quedado atrás”, agregó.

En tanto, Karen Bass mantuvo una actitud desafiante al dirigirse a sus seguidores en la concentración que realizó la noche de este martes en Hollywood, pero tuvo un tono optimista al hablar sobre el futuro de la ciudad de Los Ángeles.

Karen Bass ocupa la alcaldía de Los Ángeles desde 2022. Crédito: Jill Connelly | AP

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“Tenemos la oportunidad de construir un Los Ángeles donde las familias trabajadoras puedan permitirse vivir. Donde nuestros hijos puedan soñar sin límites, donde nuestros vecindarios sean seguros y donde las oportunidades lleguen a todos los rincones de la ciudad. Amo Los Ángeles. Creo en la ciudad y siempre lucharé por la ciudad que merecemos”, dijo Bass.

Karen Bass, de 73 años, asumió la alcaldía de Los Ángeles en 2022; mientras que Nithya Raman, de 45 años, ha sido parte del Concejo Municipal de Los Ángeles desde 2020.

Durante su administración, Bass tuvo que enfrentar el constante escrutinio por su respuesta al incendio Palisades, que estalló el 7 de enero de 2025 cuando la alcaldesa se encontraba en Ghana como parte de una representación presidencial. La conflagración destruyó miles de viviendas y causó la muerte de 12 personas.

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Entre sus propuestas de campaña, Nithya Raman declaró que removería de su cargo al jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, tras cuestionar el financiamiento del departamento durante los últimos años.

Raman destacó que, durante su gestión como representante del Distrito 4, redujo la población de personas sin hogar y se concentró en la vivienda asequible y en la protección de los inquilinos. Raman es miembro del Partido Demócrata y de los Socialistas Demócratas de América.

Los primeros resultados publicados incluyeron las boletas devueltas por correo y que fueron procesadas antes del día de las elecciones, junto con las emitidas durante la votación anticipada presencial.

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Funcionarios electorales de Los Ángeles continúan con el conteo de las papeletas emitidas el día de la votación, así como las adicionales enviadas por correo.

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