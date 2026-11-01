Karen Bass se encuentra con Rick Caruso en busca de votos sobre la recta final de su campaña

A pocos días de las elecciones intermedias donde busca la reelección, Karen Bass visitó el vecindario de Brentwood, Los Ángeles, donde coincidió con Rick Caruso, empresario empresario a quien hace cuatro años derrotó en la boleta electoral para convertirse en la primera alcaldesa negra de la ciudad.

A pesar de que el magnate de los centros comerciales invirtió $100 millones de dólares en su campaña, Bass terminó superándolo.

Después la rivalidad entre ambos continuo vigente e incluso el año pasado el visionario empresario llegó a cuestionar el desempeño de la alcaldesa a partir de algunas de sus acciones.

No obstante, al inicio de esta semana, Caruso anunció públicamente que votaría a favor de la reelección de Bass en lugar de apoyar a su contrincante, la concejal Nithya raman.

“He revisado los registros y he tomado una decisión clara sobre por quién voy a votar… Y ese va a ser el alcalde Bass.

En los últimos meses, casi un año, hemos trabajado juntos y he notado un cambio. Ella se ha esforzado mucho por aprender de los errores del pasado. Siento profundamente, por mi amor a Los Ángeles, que debía dejar atrás el pasado. Creo que estas elecciones no deberían ser un referéndum sobre el pasado, sino una mirada al futuro de Los Ángeles. Y creo que ella es la más preparada para guiarnos hacia ese futuro”, expresó.

El hecho de haberse reunido con la alcaldesa este fin de semana para juntos realizar un recorrido en Brentwood solicitando el apoyo de los angelinos el próximo martes su respaldo al momento de votar será clave para las aspiraciones de la demócrata.

Karen Bass volvió a agradecerle al multimillonario su respaldo y lo calificó tanto a él como a su organización como socios fundamentales en la reconstrucción de las zonas devastadas por los incendios registrados en enero del año pasado.

A little cafecito, some local shopping, and lots of community love!??



Had a wonderful time visiting Boyle Heights while kicking things off with some delicious cafecito at La Parrilla. A big thank you to Doña Carmen for welcoming us?

Checked out SB Barber Supply and even picked? pic.twitter.com/YYal9UP6pQ — Karen Bass (@KarenBassLA) November 1, 2026

Los resultados de las encuestas anticipadas coinciden en mostrar un empate técnico absoluto en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles, con 40% de respaldo para cada candidata, pero con 19% de votantes indecisos sobre a quién respaldar.

A sabiendas de ello, Bass también se dio a la tarea de acudir a Boyle Heights, donde estuvo acompañada por la senadora estatal María Elena Durazo y las líderes comunitarias Laura Barrera y Kassandra Sánchez.

Durante un recorrido por algunos establecimientos, la alcaldesa solicitó el respaldo de los residentes e incluso se dio tiempo de disfrutar de un café y también para comprarle unos limones a un vendedor ambulante.

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