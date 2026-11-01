Karen Bass cumple con su cita en las urnas en Los Ángeles

Sin esperar hasta el día de las elecciones, la alcaldesa en funciones, Karen Bass, acudió la tarde de este domingo 1 de noviembre a emitir su voto de forma anticipada en un centro YMCA en el área de Koreatown.

La alcaldesa acudió a su compromiso con las urnas acompañada de sus hijos adultos y de su nieto.

Bass aspira a la reelección al cargo, en una cerrada contienda que mantiene con la concejala Nithya Raman. De acuerdo con una reciente encuesta de UC Berkeley, Bass y Raman empatan con el 40% de las preferencias, por lo que pelean por ganar el apoyo del 19% de los votantes que se declararon indecisos.

Sigue leyendo: Karen Bass se encuentra con Rick Caruso en busca de votos sobre la recta final de su campaña

Karen Bass advirtió este domingo que Raman, en caso de ganar la elección, llevaría a la ciudad al caos, provocaría la salida del jefe y oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), e incluso, aseguró que podría abrir las puertas para una intervención del gobierno federal a la ciudad, que se prepara para recibir los Juegos Olímpicos de 2028.

“Creo que cuatro años bajo la administración de Nithya Raman supondría un caos tremendo. Sería un caos desde el primer día“, declaró Bass en una entrevista con el diario New York Post.

El comentario de la alcaldesa fue tras la propuesta de la concejala de reemplazar al jefe del LAPD, Jim McDonnell, por lo que Bass advirtió que destituir al responsable de la policía podría desencadenar un éxodo de oficiales en un departamento que ya registra poco personal.

Sigue leyendo: Alcaldesa de Los Ángeles destaca disminución de la delincuencia

“No creo que tenga ni idea de lo que se necesita para conseguir un jefe de policía para la segunda ciudad más grande del país”, añadió.

“En el momento en que ella (Raman) inicie ese proceso, habría agentes que abandonaríann el departamento, y la confusión se apoderaría de ellos cada vez que se queden sentados esperando a ver quién los va a encabezar”, reiteró la alcaldesa.

Karen Bass y Nithya Raman fueron las dos candidatas que obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones primarias de junio, en la que superaron a la estrella de la telerrealidad Spencer Pratt.

Sigue leyendo: Karen Bass y Nithya Raman empatan en contienda por la alcaldía de Los Ángeles, según encuesta

Como parte de su campaña para la alcaldía, Nithya Raman, que representa al 4° Distrito del Concejo Municipal de Los Ángeles, se comprometió a reemplazar a McDonnell tras criticar su gestión durante las manifestaciones y en la aplicación de las leyes federales de inmigración en la ciudad.

Bass no descartó que, si ocurre un cambio en el mando del LAPD, la administración Trump pudiera intervenir en la ciudad de Los Ángeles antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de 2028.

“Me imagino a Washington viendo eso y diciendo. ‘Esta gente no puede con esto. Tenemos que intervenir’. Los Ángeles puede con Los Ángeles“, reafirmó Bass.

Sigue leyendo: Candidatas a la alcaldía de Los Ángeles lanzan propuestas ante alza en facturas de energía

Ante la promesa de campaña de Raman, la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles (LAPPL), el sindicato que representa a los oficiales de base de la ciudad, emitió este domingo una advertencia igualmente severa sobre la candidatura de la concejala.

“Los Ángeles se convertirá en una placa de Petri para todas las ideas socialistas descabelladas que han fracasado una y otra vez a lo largo de la historia“, declaró el vicepresidente de LAPPL, el sargento Chris Wecker.

“Es imposible saber en qué cree realmente la Sra. Raman, aparte de en reducir el número de policías, instalar campamentos para personas sin hogar junto a escuelas, guarderías y parques, y cogobernar con la DSA en seguimiento de su agenda radical para expropiar viviendas y negocios privados”, agregó.

Sigue leyendo: Bass y Raman casi empatan en recaudación de fondos por la alcaldía de Los Ángeles

La elección por la alcaldía de Los Ángeles se define en las elecciones de este martes 3 de noviembre.

Sigue leyendo:

· Raman aventaja a Bass en encuesta por la alcaldía de Los Ángeles

· Alcaldesa Bass deja comisión de la agencia para personas sin hogar de Los Ángeles

· Editorial: por la reelección de Karen Bass como alcaldesa de Los Ángeles