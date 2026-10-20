Candidatas a la alcaldía de Los Ángeles lanzan propuestas ante alza en facturas de energía

A dos semanas de las elecciones, las altas tarifas eléctricas que sorprendieron a los residentes de Los Ángeles también llegaron a las candidatas a la alcaldía.

Ante el malestar de los residentes de Los Ángeles por el alza de las facturas durante el verano, cuando los hogares consumen más electricidad por el uso del aire acondicionado, la concejala Nithya Raman presentó este lunes un plan para abordar la situación.

En North Hollywood, Raman se dirigió a clientes reunidos frente a las instalaciones del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP), quienes aseguraron que sus facturas habían subido drásticamente en los últimos meses.

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El problema ganó atención tras las denuncias de Micah Reed, residente de la zona, sobre cargos adicionales incluidos en las facturas de LADWP que muchos clientes no conocían.

Raman declaró que las facturas de LADWP subieron un 40% en toda la ciudad desde que Karen Bass asumió la alcaldía.

La actual alcaldesa, Bass, será contendiente de la concejala en los comicios del 3 de noviembre. Entre sus responsabilidades está la supervisión del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles.

Nithya Raman acusó que las facturas de LADWP se han elevado durante la gestión de Bass como alcaldesa. Crédito: Jae C. Hong | AP

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Raman aseguró que, si es elegida, pondrá en marcha un plan de tres puntos. Entre sus medidas figura una auditoría del LADWP, realizada junto con el contralor municipal, Kenneth Mejía, que revisará la remuneración de los directivos.

También se exigiría que los funcionarios del LADWP comparezcan ante el Concejo Municipal de Los Ángeles para explicar las tarifas y detallar las medidas previstas para reparar y modernizar los sistemas de servicios públicos bajo su gestión.

“El público merece transparencia sobre los costos que está afrontando. Merece una justificación pública de estos enormes gastos. Merece una justificación para cada dólar que se gasta”, expresó Raman.

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La candidata a alcaldesa señaló que el LADWP no se ha comunicado con el Ayuntamiento para abordar una revisión de tarifas desde 2016.

“Estos aumentos están ocultos en lo que el LADWP llama ‘factores de ajuste’. Con esta alcaldesa, estos cargos ocultos ahora representan más de dos tercios del costo total”, expresó Raman.

La oficina de la alcaldesa Bass negó las afirmaciones de Raman y sostuvo que la concejala votó el año pasado a favor de subir las facturas del LADWP.

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“Nithya nunca ha votado a favor de aumentar las tarifas de agua y electricidad“, declaró un portavoz de Raman a la cadena KTLA, en respuesta a las afirmaciones de la oficina de la alcaldesa Bass.

Explicación de LADWP

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles informó por qué las facturas de agosto y septiembre superaron todos los registros anteriores.

“Si bien nuestras tarifas son más bajas que las de la mayoría de las demás compañías de servicios públicos importantes, Los Ángeles acaba de experimentar el verano más caluroso de su historia, y eso puede traducirse en un mayor consumo de electricidad para algunas familias y empresas“, dijo.

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La agencia recomendó a sus clientes la opción de «pago fijo» de la compañía, que distribuye los costos de los servicios públicos de manera uniforme a lo largo del año.

Alcaldesa toma medidas contra altas facturas

Este martes, Bass anunció acciones destinadas a brindar alivio a los clientes del LADWP frente a los incrementos en sus facturas.

“En los últimos meses, Los Ángeles ha sufrido varias olas de calor extremas. El uso del aire acondicionado ha sido imprescindible, y para muchos angelinos, el consiguiente aumento en las facturas de servicios públicos representa una verdadera carga”, dijo Bass en un comunicado.

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La alcaldesa admitió que la población de la ciudad necesita apoyo urgente y se comprometió a tomar medidas específicas para proporcionarlo.

“En primer lugar, los clientes de LADWP pueden pagar lo que puedan permitirse ahora mismo“, expresó Bass.

Como segunda medida, la alcaldesa pidió a la Junta Directiva de LADWP que detenga los cortes de electricidad hasta fin de año para los clientes afectados por el aumento de las facturas tras la ola de calor.

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“Ningún cliente de LADWP que no pueda pagar su factura residencial sufrirá un corte de luz o agua durante el resto del año“, aseguró Bass.

Bass indicó que la tercera medida comenzará el próximo mes: LADWP proporcionará a todos sus clientes residenciales datos sobre su consumo de electricidad y agua para que comprendan su uso y sepan cómo reducirlo.

“Los programas de conservación de LADWP pueden ayudar a reducir permanentemente el consumo y las facturas“, añadió la alcaldesa.

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Bass instó a los clientes del departamento a considerar el programa de Pago Nivelado, que promedia las facturas durante 12 meses y permite prever y administrar mejor los costos.

“Las personas mayores y los hogares de bajos ingresos deberían considerar los programas Lifeline o EZ-Save“, recomendó la funcionaria.

Bass acudió este lunes en MacArthur Park, donde recibió el apoyo de varios grupos activistas, entre los que estaban la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Dolores Huerta Action y El Centro del Pueblo.

Karen Bass y Nithya Raman mantenían una alianza política antes de la candidatura de Raman a la alcaldía.

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