Residentes de Los Ángeles se quejan del aumento de sus facturas de electricidad

Si te ha tocado abrir tus facturas del mes y has visto un aumento de costos que parece ser el doble o el triple de lo normal, no eres el único.

Recientemente, los residentes de Los Ángeles han recurrido a las redes sociales para expresar su descontento por el fuerte aumento de sus facturas de luz y agua en los últimos meses, lo que ha supuesto una mayor carga financiera para muchos propietarios de viviendas, dueños de negocios e incluso inquilinos.

Justo esta semana, Canter’s Deli, un restaurante con casi 100 años de operación en Los Ángeles, sonó la alarma al ver cómo su factura de luz se disparaba a más de $34,000 dólares, casi $10,000 dólares más que hace apenas cuatro meses.

Marc Canter, copropietario de tercera generación del restaurante, le comentó a CBS que, si los costos siguen subiendo, su restaurante de 24 horas podría verse obligado a tomar decisiones difíciles, entre ellas “despedir a empleados que han trabajado allí durante décadas”.

La noticia sobre Canter’s surge después de que un hombre del Valle de San Fernando, llamado Micah Reed, se hiciera viral tras recibir una factura de luz impactante de $3,300 dólares del LADWP.

“¿Acaso estoy proporcionando energía a toda la red de minería de criptomonedas del Valle de San Fernando, o es que el LADWP acaba de decidir que pague mi hipoteca dos veces este mes?”, preguntó Reed con incredulidad en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con Reed, hicieron todo lo posible por no usar mucha electricidad durante las semanas de calor extremo, y su casa tiene electrodomésticos de bajo consumo, pero aun así les llegó una factura que no esperaban.

“Mi primera reacción fue de sorpresa; sé que las cuentas de verano son las peores, pero nunca había visto una cifra superior a $3,000 dólares”, declaró Reed a La Opinión.



Una copia de las facturas de Reed que publicó junto con su petición. Crédito: Micah Reed | Cortesía

Reed inició una petición en Change.org titulada “Cap the Heat Tax” para exigir una auditoría independiente y una reducción de las tarifas durante los meses de verano. Entre los comentarios de ambas personas, muchos residentes de todo Los Ángeles empezaron a compartir sus facturas del mes y su disgusto al ver cuánto habían aumentado.

Los dueños de restaurantes y de casas no son los únicos que se quejan de las elevadas facturas de agua y de electricidad. Un inquilino de Los Ángeles recurrió a un grupo de Facebook para expresar su queja sobre su factura de electricidad.

“Sé que era verano y que, claro, usamos el aire acondicionado… pero, ¿$1,400 dólares en luz?”, comentó el usuario de Facebook Evan Kemp. “¿Por un departamento?”

En sus comentarios, varios describieron lo mismo, mientras que otros se sorprendieron al ver lo alta que era su factura.

“Mi factura fue cinco veces más alta. Estoy furiosa”, dijo un usuario.

“Sabía que habría otras personas con facturas elevadas, pero al leer los comentarios me doy cuenta de que la mía no es la peor. Veo que hay gente que dice que su factura llega hasta los $8,000 dólares”, dijo Reed.

Desde que su historia se hizo viral, Reed dijo que la compañía de LADWP sí lo ha contactado.

“Se ofrecieron a enviar a alguien para hacer una evaluación energética de mi casa, y les respondí preguntándoles si eso se ofrecería a todos los residentes de LADWP”, dijo Reed. “Solo quiero asegurarme de que, sea lo que sea lo que se ofrezca, se ofrezca a todos. Aparte de eso, una inspección de la casa no nos dirá mucho, ya que es energéticamente eficiente”.

Según el International Business Times, el sistema de electricidad residencial del LADWP utiliza diferentes niveles de precios, en los que se aplican tarifas más altas a medida que aumenta el consumo de los hogares. La empresa de servicios públicos también aplica una estructura de temporada alta de junio a septiembre, cuando la demanda de electricidad suele aumentar.

Por supuesto, también pueden aplicarse otros cargos, como los estatales y los municipales, así como cargos más elevados cuando se superan los 700 kWh en un período de facturación.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) también informó que el índice nacional de energía aumentó un 20.4 % en los 12 meses que terminaron en septiembre de 2026. Cuanto mayor sea el porcentaje, mayor será la factura al final del mes.

Residentes y clientes de LADWP se quejan al ver cuánto han subido sus facturas. Crédito: EFE/Archivo

¿Qué se está haciendo para abordar los altos costos?

Gracias a los residentes que han llamado, han enviado correos electrónicos y han hablado públicamente en redes sociales sobre el costo, el contralor de la Ciudad de Los Ángeles ha iniciado una investigación sobre el caso.

“No me parece bien; a mucha gente tampoco le parece bien”, declaró el contralor de la ciudad de Los Ángeles, Kenneth Mejía, a CBS. “Ya hicimos una solicitud de datos muy extensa para entender estas facturas”.

Más allá de eso, el gobernador Gavin Newsom anunció el mes pasado que millones de hogares de California recibirán un crédito automático en sus facturas de electricidad en agosto y septiembre, lo que les brindará un alivio promedio de $75 dólares en sus facturas mensuales.

Por primera vez, los clientes residenciales de PG&E, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric que cumplan los requisitos recibirán el crédito en las facturas de agosto y septiembre, cuando el calor del verano aumenta el consumo de electricidad. Los créditos son automáticos, no requieren solicitud alguna y devolverán este año un total de $886 millones de dólares a los bolsillos de los clientes de electricidad de California.

El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), en colaboración con LADWP, también ofrece hasta $1,500 dólares para pagar tus facturas de calefacción o de aire acondicionado.

Reed también invita a las personas que enfrentan los mismos problemas a firmar su petición, que ya ha reunido más de 24,000 firmas.

“Esperaba que firmaran un par de personas, pero son muchas, y el apoyo ha sido increíble”, dijo Reed. “Agradezco a quienes apoyan esta iniciativa y espero que se tomen medidas al respecto, porque esto está demasiado caro”.

Espera que, si un número suficiente de residentes firma la petición, se atiendan algunas de sus demandas, entre ellas ajustes de emergencia en los niveles tarifarios de verano.

Además de eso, quiere la implementación de opciones flexibles de facturación mensual y de medidas de protección que eviten las facturas bimensuales.

Y la garantía de planes de pago sin intereses y la suspensión total de las desconexiones de servicio para los residentes afectados por aumentos extremos en las facturas de verano. Más allá de eso, dijo que planea crear videos en español para llegar a todos los angelinos.

“Vivir en Los Ángeles ya es lo suficientemente caro. Usar el aire acondicionado no debería obligar a las familias a endeudarse”, concluye Reed en la petición.