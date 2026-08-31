Editorial: por la reelección de Karen Bass como alcaldesa de Los Ángeles

Durante muchos años, Karen Bass fue una presencia constante en la vida de las comunidades que hacen a este complejo llamado Los Ángeles. Por años, La Opinión siguió sus pasos cuando ella fundó y dirigió Community Coalition, una organización que puso la cooperación entre las comunidades afroamericana y latina en el sur centro de Los Ángeles en el centro de su lucha.

Biografía política

Bass continuó sirviendo a la gente como asambleísta estatal entre 2004 y 2010. En la Legislatura mostró ser una líder pragmática y tenaz, lo que ayudó a su elección como Presidenta de la Cámara baja californiana de 2008 a 2010, la primera mujer afroamericana en lograrlo.

Aquel año se postuló para el Congreso y llegó a Washington en 2011 a representar ante el país al distrito 33. Luego de la redistribución de distritos correspondiente al censo 2010, pasó a representar el distrito 37. Ganó con más del 81% de los votos en las elecciones de 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020. Durante ese lapso y con pequeños cambios, los latinos eran el grupo demográfico más numeroso del distrito, con alrededor del 39%, frente a aproximadamente 25% de afroamericanos (en paridad de hecho con la población de blancos no latinos).

Fue presidenta del caucus afroamericano.

En noviembre de 2022 ganó la elección a alcaldesa de esta ciudad que tanto conoce.

La Opinión apoyó su candidatura en aquel entonces y volvió a respaldarla en las primarias celebradas en junio de este año.

Al mismo tiempo, La Opinión, reconociendo esta vez la calidad mostrada por su contrincante, la concejala Nithya Raman, sigue considerando a Karen Bass la mejor candidata para seguir en el puesto y recomienda a sus lectores votar por ella en las elecciones que culminarán el 3 de noviembre.

Sí, su reelección tiene como rival a una candidata liberal, progresista, miembro de los Demócratas Socialistas y que ha tenido actuación en organizaciones comunitarias antes de postularse al Concejo. Pero consideramos que su candidatura es prematura y que no ha llegado su tiempo aún.

Los motivos que nos inclinaron a ofrecer el apoyo a Karen Bass no han cambiado con los años.

Problemas que acosan Los Ángeles

Los Ángeles, bajo Bass ha sufrido contratiempos y reveses graves. Bass sigue dedicada a combatir los más agudos, como la recuperación del incendio que azotó la zona en 2025. Al respecto, sus críticos, encabezados por Raman, dijeron que “parece que la alcaldía no está preparada para actuar con la suficiente rapidez durante la crisis”.

Desde 2022 enfrentó las secuelas de la epidemia del COVID con sus 36,000 muertos en el condado, la mayoría de ellos en la ciudad.

En cuanto a la tasa de desempleo, sigue a la par del promedio del estado, 5.2%. L.A. está en el mismo grupo de Chicago, Detroit, Houston, Seattle o Las Vegas.

Y la ciudad sigue retorciéndose de despecho por las redadas migratorias violentas con las que el gobierno federal, al mando de ICE, la someten.

El desamparo

Sin embargo, más aún incidió en su período la crisis de personas sin hogar y la carencia de suficiente vivienda asequible, lo que viene a ser dos lados de la misma moneda. Y si bien emitió la Directiva Ejecutiva 1 (ED1), que eliminó revisiones ambientales, audiencias públicas y restricciones de altura de edificios para acelerar la aprobación de proyectos de vivienda, esa interdependencia causó que una parte importante de los beneficiados por el programa vuelvan a la calle, sin haber encontrado vivienda estable.

Obviamente la cuestión del desamparo sigue preocupando. Bass declaró el estado de emergencia por esta crisis al día siguiente de su toma de posesión. La declaración duró tres años. Gracias a ella se pudo cortar la burocracia y las largas esperas para licitaciones, e iniciar el programa Inside Safe por el cual miles de familias desamparadas pasaron a hoteles y viviendas temporales.

Pero hay muchos pobres nuevos en la ciudad. Los residentes locales de bajos ingresos se están empobreciendo más que el resto debido a factores económicos severos, lo que los empuja a perder sus viviendas. El problema es de fondo: las viviendas escasean, sus precios, tanto de venta como alquiler, las hacen inaccesibles. Lo que se hizo, entonces, no alcanza.

Avances y retrocesos

La cantidad de los sin hogar bajó en sus primeros años en el puesto. Los recortes en fondos públicos y la persistente presión de la problemática económica nacional coadyuvaron a un ascenso en el más reciente censo de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) del 3.4% en la cantidad de homeless a 45,194 en la ciudad.

El mismo informe de LAHSA explica la razón: “el principal factor del aumento es una pausa en las nuevas inscripciones y en las asignaciones de vivienda permanente mediante subsidios de duración limitada (TLS)… La reducción de la asistencia para el alquiler disponible ralentizó la eficiencia del sistema de realojamiento…” lo cual finalmente resultó en “menos camas disponibles”.

Recuperación y desarrollo

Acompañado de otros problemas económicos ya concernientes a toda la nación no es de sorprender que Bass sufrió un asalto a su popularidad, pese a que sus prioridades se alinean con las requeridas para el avance y la prosperidad de la población angelina en conjunto.

Pero en estos años Bass ha echado los cimientos para la recuperación y el desarrollo. Llevan tiempo. Por ejemplo, los cambios en el proceso de construcción de viviendas permitieron el inicio más rápido de construcción de 40,000 viviendas, que se van agregando ahora a la oferta.

¿Y el voto latino?

Estamos en un proceso de transformación profunda de la presencia latina en la vida política de la ciudad. El escándalo que implicó a tres concejales y un líder sindical hispanos en octubre de 2022 dejó acéfalo al liderazgo de la comunidad en los puestos decisivos. Nos echó atrás varios años. No hay desde entonces un candidato hispano que pueda emular a Antonio Villaraigosa en 2005.

Pero si bien hubo un porcentaje alto de indecisos antes de las primarias – 44% – fue similar al de la población en general – 40%.

Y a último momento parte de ese voto se despertó para seguir una tendencia clara de apoyo a Bass.

En las elecciones al mayorazgo de 2022, análisis postelectorales confirmaron que su victoria en distritos con alta densidad hispana fue crucial para su elección.

En las de junio de 2026, Bass aún mejoró entre los latinos respecto a 2022. Según el detallado análisis de de Tal Levy y Ben Davis. En el segmento de “Latinos suburbanos populistas” (1) subió de 30% a 36%, y aún mejor en el grupo que llaman “Sí se puede” (2) – subió de 26% en 2022 también a un 36%. Al respecto, los autores reconocen que el llamado “voto latino” no es uniforme y que básicamente se divide entre estas dos dinámicas.

En resumen, un voto por Karen Bass no es un voto por la continuidad de los problemas sino por el contrario, por una solución cuyos cimientos se han estado edificando. Y por otra parte, la alternativa no convence.

Una vez más, parecería que los pormenores de su vida la llevaron a esta coyuntura donde la función de alcaldesa le es natural.

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