Karen Bass llevaba ligera ventaja sobre Nithya Raman por la alcaldía de Los Ángeles

“¡Cuatro años más!, ¡cuatro años más!”, gritaron los enfervorecidos representantes del sindicalismo organizado de Los Ángeles, activistas y cientos de partidarios que festejaron en Hollywood por adelantado luego que Karen Bass tomó la delantera en el conteo preliminar de boletas electorales, aunque era demasiado temprano para cantar victoria en la conquista de la alcaldía de Los Ángeles por segunda ocasión.

“¡Cuando luchamos! ¡Ganamos! ¡Cuando votamos. Ganamos!”, entonaron todos los que se sumaron al respaldo de Bass, quien al cierre de edición por la elección general para la alcaldía aventajaba con el 50.93% (289,671 votos) a su rival, Nithya Raman (49.07% o 279,068 votos).

“Este es un día crucial para nuestra ciudad, y también para nuestro país”, declaró una eufórica Karen Bass al dirigirse al público, que la había esperado pacientemente. “Hemos logrado avances en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¡Vaya! ¡Hablando de cambios! Ahora, podremos ponerle freno a la Casa Blanca”.

Jubilosa por tomar la delantera en las votaciones, dijo: “El país ha hablado, y nuestra ciudad también alza su voz. Gracias a todos los que creyeron en esta campaña desde el primer día, que dedicaron su tiempo, su energía y su corazón al futuro de nuestra gran ciudad”.

La alcaldesa Karen Bass se mostró efusiva por los triunfos demócratas, pero fue reservada sobre la pelea por la alcaldía por lo cerrado de la contienda. Crédito: Jill Connelly | AP

Bass añadió que mientras espera el conteo de los votos, “puedo decirles algo con absoluta certeza: nunca me he sentido más orgullosa de nuestra ciudad, más agradecida por su gente, ni más esperanzada sobre lo que podemos lograr juntos. Una ciudad a la que han llegado personas de todos los rincones del mundo en busca de oportunidades. Una ciudad construida por generaciones de trabajadores, soñadores, inmigrantes, artistas y familias que creyeron que algo mejor era posible, y que podía ser posible aquí”.

Externó que, a pesar de todos los desafíos, Los Ángeles sigue albergando una promesa extraordinaria. “Hace cuatro años, me brindaron el honor de mi vida al permitirme servir como alcalde de la ciudad que me vio crecer. Mis padres decidieron construir su vida en esta ciudad —por la cual he luchado toda mi existencia— y, cada día he llevado esa responsabilidad conmigo. Hemos afrontado algunos de los retos más complejos a los que se enfrenta cualquier gran metrópolis. Hemos trabajado para sacar a las personas de las calles, hacer que nuestros vecindarios sean más seguros, construir más viviendas y crear mayores oportunidades para las familias trabajadoras”.

La alcaldesa recordó que la ciudad que dirige ha enfrentado devastadores incendios forestales, “y nos mantuvimos unidos cuando Donald Trump envió tropas federales a nuestra ciudad e intentó convertir a nuestras comunidades inmigrantes en objetivos de miedo e intimidación. Pero nuestra ciudad se mantuvo unida, y a pesar de todo, he visto el extraordinario coraje y la resiliencia de la gente de Los Ángeles, he visto a vecinos abrir sus puertas a familias que lo han perdido todo”.

El país ha hablado, y nuestra ciudad también alza suvoz. Gracias a todos los que creyeron en esta campañadesde el primer día, que dedicaron su tiempo, su energíay su corazón al futuro de nuestra gran ciudad” Karen Bass – Alcaldesa de Los Ángeles

Sin embargo, aun cuando Bass podría enfilarse a la reelección, en el panorama le esperarían grandes retos a vencer: la falta de vivienda asequible, sobre todo para las minorías; la prestación de servicios de limpieza, la atención a llamadas de emergencia al 911, la atención de profesionales no armados que atiendan a personas que sufren crisis de salud mental.

“Creo que también es necesario unificar a la ciudad”, consideró la pastora Patricia Strong. “Es indudable que tiene que mejorar el problema de las personas sin hogar, y añadiría mejores resultados en el control de la velocidad en las calles para la seguridad de los peatones y ciclistas”.

En la urbe angelina hay 45,194 personas sin hogar, según el recuento oficiales de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA).

La concejala Nithya Raman, candidata a la alcaldía de Los Ángeles, posa con su familia luego de ejercer su voto. Crédito: Ethan Swope | AP

Votantes latinos, divididos entre Bass y Raman

Tal como se anticipaba, los votantes latinos indecisos son quienes podrían inclinar la balanza de la alcaldía de Los Ángeles, ya que, a boca de urna, estuvieron divididos entre darle la oportunidad de un segundo mandato a la alcaldesa Karen Bass o permitir un cambio con la concejala demócrata socialista Nithya Raman, aunque el tema de mayor preocupación para casi la totalidad de entrevistados por La Opinión es el problema de las personas sin hogar.

“Hay mucho ‘homeless’ en las calles de Boyle Heights”, dijo Lorena Pérez, de 58 años, quien ejerció su derecho al voto en el edificio del ayuntamiento de Boyle Heights. “Karen Bass ha hecho todo lo que puede y creo en ella, aunque también me preocupa el alto costo de vida”.

En ese centro de votación ubicado por la calle Primera, decenas de personas hicieron largas filas para ser parte del proceso cívico.

“Nithya Raman se me hace como una persona que tiene más merecimientos para que sea la que gobierne Los Ángeles”, opinó Elena Díaz, de 59 años, originaria de Guatemala. “Ella es una persona más organizada y podría dar mejor respuesta al problema de la gente que vive en la calle. Ya lo hizo en su distrito”.

José Luis Díaz, nacido en Jalisco, México, expresó que han pasado los años y en Boyle Heights hay acumulación de basura por todas las calles y los residentes han reclamado mayor vigilancia en sus vecindarios.

La fila de electores en un centro de votación de Los Ángeles. La participación fue fuerte y con una división de preferencias entre las candidatas a la alcaldía. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“No es que me sienta inseguro, pero en las marquetas (supermercados) hay muchos indigentes”, dijo. “Karen Bass no ha hecho nada y creo que a lo mejor el cambio es bueno para Los Ángeles”.

No muy lejos de allí, en el Ramona Recreation Center del Este de Los Ángeles, Blas Saucedo, un peluquero profesional que trabaja como independiente, tardó más de media hora para poder llenar su papeleta de voto.

“Estuve llamando a mis amigos para que me ayudaran a decidir por qué y por quién votaba”, dijo el dueño de Miracles House of Beauty. “Ellos me aconsejaban, pero después yo estaba buscando más información en mi celular, hasta decidir lo mejor”.

Saucedo, de 33 años, declaró que su voto lo hizo pensando en su padre, quien deberá permanecer en su natal Durango por el “perdón” de 10 años que le aplicaron las autoridades de inmigración por haberse internado ilegalmente en los Estados Unidos.

“Yo puedo ir a verlo, pero mi mamá no, y ella es la que más sufre por la separación de mi familia; ojalá pronto cambien las leyes para que él pueda regresar con nosotros”, manifestó.

Los primos Huitzilin Flores, de 26 años, y Kate Merino, de 22. Sin ponerse de acuerdo, ambos dejaron vacío el cuadro para elegir a la alcaldesa de Los Ángeles, según dijeron. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Un caso atípico durante la jornada electoral correspondió a los primos Huitzilin Flores, de 26 años, y Kate Merino, de 22. Sin ponerse de acuerdo, ambos dejaron vacío el cuadro para elegir a la alcaldesa Karen Bass o a su contrincante Nithya Raman.

“A mí me interesan los temas de la contaminación ambiental, el financiamiento de la educación y vivienda más accesible para todos”, dijo Huizilin. “Ninguna de ellas tiene un plan concreto para responder a lo que yo creo que se deba hacer”.

De igual manera, Kate, expresó su frustración “porque nosotros los jóvenes no podemos comprar casa y quizás nunca vamos a tener esa oportunidad”, indicó. “También, creo que la calidad de la educación en Los Ángeles no es de calidad”.

Por su parte, Susana Alatriste, de 61 años, se quejó de que las personas sin hogar han “invadido” su vecindario. “A ellos debería ofrecérseles un lugar digno para vivir”, opinó.

Ella, que vive en las cercanías de la bodega de la compañía Lineage, que estalló en llamas en junio, opinó que “todos los políticos” prometen muchas cosas y no cumplen.

“Yo me enfermé mucho de los pulmones y la ciudad tardó mucho tiempo en apagar el incendio, hasta que mandaron los helicópteros, pero nadie se salvó de respirar el humo tóxico que enfermó a muchos niños y adultos”, dijo. “Yo vivo cerca del freeway 5 y allí necesitamos más vigilancia por los indigentes”.

Rafael Martínez, de 89 años, manifestó que se conformaría cuando las autoridades correspondientes instalaran sombrillas en el parque Belvedere.