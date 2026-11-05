Nithya Raman derrota a Karen Bass y gana la alcaldía de Los Ángeles

La concejala Nithya Raman dio la sorpresa y derrotó a Karen Bass y se convertirá en la próxima alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles.

Después de comenzar atrás de Bass en los primeros resultados parciales, la noche del día de las elecciones, el martes 3 de noviembre, durante la madrugada del miércoles, Raman remontó la desventaja y encabezó el conteo de los votos, hasta que este jueves se confirmó su victoria en las urnas.

En un mensaje publicado en las redes sociales, Bass reconoció su derrota y mencionó que se comunicó con Raman para felicitarla por su triunfo electoral.

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“Si bien este no es el resultado que esperábamos, el pueblo de Los Ángeles se ha pronunciado. Llamé a la concejala Nithya Raman para felicitarla por su victoria y me comprometí a garantizar una transición fluida y sin contratiempos. Impulsar el progreso de esta ciudad es lo que Los Ángeles necesita de todos nosotros”, declaró Bass.

Raman, de 45 años, obtuvo 429,450 votos (52.1%) en los resultados publicados este jueves, por 394,796 de Bass (47.9%), de acuerdo con cifras de los funcionarios electorales del condado de Los Ángeles.

El resultado representa un duro golpe para Bass, todavía alcaldesa en funciones, quien nunca había perdido una elección para un cargo público en Los Ángeles, Sacramento y Washington, D.C.

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La victoria de la candidata progresista significa que Los Ángeles se convertirá en una de las tres principales ciudades estadounidenses gobernadas por políticos con el apoyo de los socialistas democráticos, junto con Nueva York, cuyo alcalde es Zohran Mamdani, y la alcaldesa de Washington, D.C., Janeese Lewis George, quien ganó la alcaldía esta semana.

Raman anunció su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles unos días antes de cerrarse el plazo, camino a las primarias de junio, lo que sorprendió después de ser una aliada de Karen Bass.

En las elecciones de junio, Bass obtuvo el 34% de los votos, mientras que Raman quedó en el segundo lugar, con el 29%, lo que le permitió avanzar a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Karen Bass fracasó en su intento por reelegirse como alcaldesa. Crédito: Jae C. Hong | AP

Raman encabezó las encuestas previas a la contienda electoral de noviembre, pero Bass remontaba en las preferencias de los votantes entrevistados hasta alcanzar un virtual empate, con el 40% cada una, con un 19% del electorado declarado como indeciso.

Tras el cierre de las urnas, distintas contiendas, como la del gobernador de California, se resolvieron en unas cuantas horas, con la victoria para el demócrata Xavier Becerra. Sin embargo, la batalla electoral entre Raman y Bass, con una escasa diferencia entre las dos candidatas, no daba oportunidad de declarar a alguna de ellas como ganadora.

Después de que Nithya Raman tomó la delantera en el número de votos, durante la madrugada del miércoles, fue ampliando poco a poco su ventaja. La mañana de este jueves, algunos medios ya la declaraban como ganadora, aunque mencionaban que eran las proyecciones de algunos especialistas, tras el conteo del 76% de las boletas.

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Nithya Raman obtuvo consistentemente el respaldo de los votantes más jóvenes de la ciudad de Los Ángeles, quienes tienden a votar cerca del día de las elecciones.

“Están enojados por un statu quo roto y por los políticos que les fallaron una y otra vez. Pero el cambio sienta bien, ¿verdad?”, declaró Raman durante su discurso que pronunció en Griffith Park la noche del martes, tras el cierre de las votaciones.

“Teneos mucho que celebrar esta noche aquí en Los Ángeles. Estas elecciones también tratan sobre el cambio, una ciudad que fue diseñada durante las últimas décadas para resistirse al cambio, y la gente de aquí dijo basta ya, porque durante demasiado tiempo nuestro statu quo roto e injusto ha convencido a los angelinos de que esto es lo mejor que podemos hacer”, agregó.

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Como parte de su campaña, Raman anticipó que entre sus primeras acciones como alcaldesa sería la remoción de Jim McDonnell como jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, tras criticar su actuación en la respuesta de los operativos de inmigración en la ciudad.

Como futura alcaldesa, Nithya Raman será la anfitriona de la ciudad en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

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