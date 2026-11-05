Analistas vaticinan triunfo de Nithya Raman, quien se separa de Karen Bass

El voto de los jóvenes de la generación del llamado “no sabo” (no sé), la gestión inadecuada de los incendios de enero de 2025 y el de Lineage este pasado junio, además de que no hay solución a la vista ante la crisis de las personas sin hogar, debilitaron el mandato de la alcaldesa Karen Bass, quien se encontraba atrás de la concejala Nithya Raman anoche en el más reciente conteo por la alcaldía de Los Ángeles.

“El papel del voto ‘No sabo’ (jóvenes hijos de inmigrantes) como un factor de cambio que busca proteger el futuro de sus familias “ha sido determinante”, dijo el analista político Luis Alvarado. “No sabo” es por supuesto la forma incorrecta de decir en español “no sé”.

“Los ‘No sabo’ ya aprendieron a saber”, parafraseó el experto en política, quien se identifica como republicano. “Enseñaron a todos que sí saben elegir”.

La concejala Raman dio la voltereta en la elección general para la alcaldía y con el 72% del voto contabilizado había recibido 405,193 votos (51.7%) para aventajar a Bass, quien tenía 379,069 (48.3%).

El analista pronosticó un desenlace desafortunado para la alcaldesa, aunque al momento de la entrevista aún restaban muchos votos por contabilizar.

La candidata a la alcaldía de Los Ángeles, Nithya Raman, se dirige a sus simpatizantes la noche del 3 de noviembre. Expertos creen que será la nueva alcaldesa. Crédito: Jae C. Hong | AP

“El movimiento de los números nos indica que ya se acabó el reinado de Karen Bass y que Los Ángeles tiene una nueva cara. La pregunta ahora es: ¿Cómo va a responder Nithya Raman a las promesas que hizo?”, planteó Alvarado.

En su opinión, Bass cometió varios errores, particularmente por su manejo de los incendios de Pacific Palisades y el de Lineage en Boyle Heights, “aunque fue una mala suerte de estar fuera cuando se estaba quemando su ciudad y la manera en que respondió fue echarle la culpa a la jefa del Departamento de Bomberos [Kristin Crowley]”.

Durante el incendio de enero de 2025, Bass estaba en África, y en junio pasado se encontraba en Chicago para la inauguración del Centro Presidencial Barack Obama cuando se desató un incendio de grandes proporciones en el almacén frigorífico de Lineage Logistics en Boyle Heights.

“Cadáver político”

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de Derechos Plenos de los Inmigrantes, relacionó el avance de Raman con el voto del 19% de quienes estaban indecisos antes del 3 de noviembre y los jóvenes.

Aunque reconoció que Bass logró reducir la ventaja sustancial que Raman llevaba en las encuestas preliminares hasta empatar en la intención de voto, Gutiérrez analizó que el discurso de Bass la noche del martes en Hollywood “fue una clara indicación de una candidata derrotada”.

Esa noche, Bass se enfocó más en las victorias demócratas nivel nacional y agradeció a quienes la apoyaron.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tuvo un miércoles difícil al ver a su contrincante darle la voltereta en el conteo electoral. Crédito: Jae C. Hong | AP

“Ella les dio las gracias a todos por haber participado en su campaña. Dijo que había sido un honor, el más alto de su vida, haber dirigido los destinos políticos de la ciudad durante estos casi cuatro años. [Bass] Se oía ya como una persona que se despedía, y el ambiente era de altísima atención e indicaba una duda muy seria sobre si la elección les favorecería cuando se contaran todos los votos”, opinó Gutiérrez.

Su percepción también fue que los jóvenes inclinarían la balanza a favor de una u otra aspirante a la alcaldía. Vaticinó que cuando se cuenten todos los votos “nuestra querida compañera Karen Bass, lamentablemente, ya será un cadáver político y Nithya Raman, la inmigrante de la India, será sin duda la próxima alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles”.

Experto ve a Raman ganadora

Fernando Guerra, profesor de ciencias políticas y estudios chicanos/latinos en la Universidad Loyola Marymount, analizó que la ligera ventaja de Nithya Raman se debió “a lo que casi siempre pasa”.

“El candidato liberal más progresista obtiene la mayoría de los votos que cuentan al final”, declaró. “Eso quiere decir, y estoy bien seguro, que Nithya Raman va a ser la alcaldesa de Los Ángeles; creo que obtendrá como el 50% de los votos”.

Guerra afirmó que no solamente los jóvenes latinos apoyaron la candidatura de la concejala, sino también los jóvenes anglos, asiáticos “y hasta los afroamericanos”.

El experto subrayó que las nuevas generaciones de votantes no solamente están cansadas de todos los políticos republicanos, sino también de los demócratas o quienes se han mantenido en el poder por muchos años.

“¡Mira cómo estamos en Los Ángeles!”, señaló. “No podemos pagar la renta, no podemos hacer muchas cosas y en cuatro o cinco años va a estar peor. Necesitamos cambio”.

Salvador Sanabria, director de El Rescate, mencionó que si bien Karen Bass o Nithya Raman pueden ganar la elección, “la figura de la alcaldesa fue afectada por el manejo de los incendios y la falta de manejo de la crisis de las personas sin hogar”.

En efecto, Bass formó parte de la junta directiva de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), la principal agencia regional que coordina los servicios para personas sin hogar.

En 2026, la población total de personas sin hogar se estableció en 45,194, de las cuales 29,115 no tenían refugio por 16,079 que estaban en refugios. Es decir, un aumento del 3.4% respecto al año anterior.

“Los números de la votación reflejan que [Karen Bass] ha sufrido un costo político en su campaña de reelección”, observó Sanabria. “De su gestión yo no espero ningún cambio fundamental y, sobre una probable nueva alcaldesa, mi pronóstico es reservado porque compararía el bagaje político de ambas: Bass tiene más experiencia navegando las aguas políticas”, dijo el activista.

No obstante, enfatizó que la vencedora tendrá una misión importante: los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

El problema de la gente sin hogar en Los Ángeles ha sido el reto más persistente para la alcaldesa Karen Bass, pero no el único. Crédito: Jae C. Hong | AP

La opinión pública adversa para Bass

Earl Ofari Hutchinson, analista político afroamericano, expresó que la base de apoyo de Karen Bass —los votantes afroamericanos— se ha reducido en toda la ciudad. Actualmente, la población negra representa entre el 8 y el 9 por ciento del total de habitantes de Los Ángeles.

“Su base era demasiado pequeña para garantizar, por sí sola, una victoria”, destacó como una de las varias razones de la debacle de Bass.

“Existe la percepción de que Los Ángeles es una ciudad fallida: acumulación masiva de basura en las calles, un aumento alarmante de la falta de vivienda, pobreza, un tráfico caótico, mala conducta policial sin control, calles sucias, un presupuesto excesivo cargado de impuestos elevados y amiguismo en el ayuntamiento. Cuando la opinión pública percibe que su ciudad está en caída libre, la culpa recae siempre sobre quien ocupa la alcaldía, en este caso Bass”, afirmó Hutchinson.

Existe la percepción de que Los Ángeles es una ciudad fallida… Cuando la opinión pública percibe que su ciudad está en caída libre, la culpa recae siempre sobre quien ocupa la alcaldía, en este caso Bass” Earl Ofari Hutchinson – analista político

De la misma forma, enfatizó que Nithya Raman, quien cumple su segundo mandato como concejal, “es joven, aporta ideas frescas, ha demostrado saber gestionar una campaña y ha despertado un gran entusiasmo, especialmente entre los votantes más jóvenes”.

Pero, sobre todo, estuvo en el lugar adecuado en el momento oportuno, justo cuando la mayoría de los votantes de Los Ángeles desean y exigen un cambio, dijo.

El analista visualizó una administración encabezada por Nithya Raman, “en la que tendría que ponerse a trabajar de inmediato: frenar los abusivos aumentos de tarifas del Departamento de Agua y Energía (DWP), intentar acabar con el amiguismo en el Ayuntamiento, equilibrar el presupuesto —sin recurrir a subidas de impuestos—, poner fin a la corrupción descarada y a la mala gestión de los programas para personas sin hogar, combatir con firmeza el vertido ilegal de basura en el sur y el este de Los Ángeles, y dedicar el máximo esfuerzo a ampliar la oferta de vivienda asequible. Es un desafío enorme, pero la gente espera, al menos, verla esforzarse por lograrlo”.

Con respecto a la promesa de destituir en su primer día de gobierno al jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, Hutchinson aclaró que, técnicamente, Raman no podría destituirlo.

La razón es que la carta orgánica de la ciudad establece que el jefe de policía cumple dos mandatos de cinco años, sujetos a la aprobación del alcalde, y tendría que esperar a que concluya su mandato actual de cinco años para poder prescindir de él.

Asimismo, criticó que los mayores obstáculos a los que Raman se enfrentaría en la ciudad, antes de tener éxito, estarían en el órgano del que forma parte, el Concejo Municipal de Los Ángeles: “Está plagado de amiguismo arraigado, intercambios de favores, componendas, corrupción, arrogancia, secretismo, indiferencia pública y, lo que es peor, de la entrega indiscriminada de todo tipo de recursos a los promotores inmobiliarios”.