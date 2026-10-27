Alza en facturas de electricidad llevan a funcionarios de Los Ángeles a pedir una revisión

Ante la molestia de residentes por el inusual incremento en el monto de las facturas del servicio de electricidad en los últimos meses, funcionarios de Los Ángeles solicitaron una revisión y alternativas de ayuda para los clientes del Departamento de Agua y Energía (LADWP).

Algunas personas expresaron su molestia e indignación tras descubrir que los montos de sus facturas prácticamente se duplicaron por el consumo durante el verano.

“Las facturas son muchísimo más altas de lo que la gente esperaría“, declaró Lawrence Holmes, cliente del LADWP, en una entrevista con la cadena ABC.

Sigue leyendo: Residentes de Los Ángeles se quejan del aumento de sus facturas de electricidad

Otro residente, James H. Cousins, aseguró que ahora estaba pagando casi el doble en su factura de energía, mientras que Joyce Beaird consideró que era indignante el costo por el servicio.

A pesar de que las tarifas de electricidad del LADWP han tenido un aumento en los últimos años, funcionarios afirmaron que las recientes olas de calor extremo en el sur de California también contribuyeron al incremento en las facturas, ya que los clientes recurrieron más al aire acondicionado y a otras medidas de refrigeración, lo que elevó el consumo de electricidad.

La situación ocasionó que surgieran críticas hacia los directivos del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, además de que solicitaron rendición de cuentas.

Sigue leyendo: Vandalismo en Los Ángeles: trabajador del LADWP entre los cuatro detenidos

“Están frustrados, están enojados. Hay peticiones por todas partes… decenas de miles de personas las han firmado y solo piden una cosa. que rindan cuentas“, expresó el activista comunitario Earl Ofari Hutchinson.

Las preocupaciones por el alza en las facturas también se convirtieron en un tema político a una semana de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, donde se elige a la próxima alcaldesa de Los Ángeles entre Karen Bass y Nithya Raman.

La concejala Raman solicitó la semana pasada una auditoría independiente de la estructura tarifaria y la facturación del LADWP, petición a la que se unió Bass, actual alcaldesa en funciones.

Sigue leyendo: Cortes de energía dejan a miles de residentes de Los Ángeles sin aire acondicionado

“Necesitamos que haya una investigación externa sobre el departamento de agua y energía“, afirmó Bass.

La alcaldesa dio instrucciones a la Junta de Comisionados del LADWP que considerara formas de reducir la carga que suponen las elevadas facturas de servicios públicos para sus clientes.

“Deberían presentar medidas concretas para ayudar a los clientes a salir adelante“, afirmó Bass.

Sigue leyendo: Directora ejecutiva de Agua y Energía de Los Ángeles dimite al cargo

La semana pasada, la alcaldesa mencionó una serie de medidas destinadas para ayudar a los clientes que enfrentan dificultades para pagar sus facturas.

Bass dijo que los clientes pueden pagar lo que puedan de forma inmediata, mientras que las personas mayores y los hogares de bajos ingresos que cumplan con los requisitos pueden acceder a la asistencia a través de los programas Lifeline o EZ Save del LADWP.

La funcionaria también recomendó a los clientes a inscribirse en el Programa de Pago Nivelado del departamento, que promedia los costos de los servicios públicos durante 12 meses para generar pagos mensuales más consistentes.

Sigue leyendo: Los residentes de Los Ángeles vuelven a tener electricidad

Bass también pidió a la Junta de Comisionados del LADWP que suspenda los cortes de suministro eléctrico hasta fin de año para los clientes que enfrentan las facturas más altas, una propuesta que será estudiada en la próxima reunión.

Sin embargo, se desconoce cuál es el plazo en que los clientes podrán demorar el pago de los saldos pendientes y cuándo vencerán finalmente dichos pagos pendientes.

El gerente general interino del LADWP, Dave Hanson, dijo que las olas de calor y las condiciones de humedad baja fueron factores para que se elevara el consumo de energía eléctrica durante el verano, lo que afectó particularmente a los clientes que alcanzaron montos altos en sus facturas.

Sigue leyendo: Hollywood Bowl cancela concierto por cortes de energía

“Creo que en esta época del año la gente se fija en el consumo. No se trata tanto de la tarifa, sino de la cantidad de electricidad que utilizan al encender ventiladores o aires acondicionados“, expresó Hanson.

El gerente general interino del LADWP mencionó que también hubo un aumento en el servicio de recolección de basura, de entre $75 y $100 dólares.

“Si a eso le sumamos el alto consumo durante el verano, y dado que es cada dos meses, la factura puede ser muy elevada“, reconoció el funcionario del LADWP.

Sigue leyendo: Cortes de energía afectan Los Ángeles por ola de calor

Hanson aseguró que la compañía de servicio eléctrico hace el esfuerzo por mantener las tarifas a precios asequibles, con una colaboración con la oficina de servicios financieros, para asegurarse de que los montos de las facturas sean lo más asequibles posible.

En un informe del LADWP, se indica que las tarifas de electricidad aumentaron un 7% con respecto a 2025, mientras que las tarifas de agua disminuyeron ligeramente durante el primer semestre del año.

El LADWP señaló que los clientes pagan un impuesto municipal del 10% sobre el consumo de agua y electricidad, lo que puede incrementar los costos totales durante los períodos de calor extremo.

Sigue leyendo: Salario de $750,000 dólares anuales recibe nuevo gerente de LADWP, aprueba Concejo Municipal

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles declaró que está trabajando en una reforma tarifaria, aunque no se ha anunciado ningún calendario para los cambios.

Sigue leyendo:

· Fallas en tuberías de Los Ángeles evidencian la antigüedad del sistema de agua

· Fuga de agua en West Hollywood causa inundación en calles

· Capa de nieve en montañas de Los Ángeles está por debajo del promedio