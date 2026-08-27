Cortes de energía dejan a miles de residentes de Los Ángeles sin aire acondicionado

En medio de una ola de calor extremo, con temperaturas que alcanzan cerca de los 100°F (37.7°C), cortes de energía eléctrica dejaron a miles de residentes de Los Ángeles sin aire acondicionado.

Alrededor de 3,000 clientes en Echo Park y Westlake amanecieron este miércoles sin servicio de energía, lo que los dejó sin oportunidad de recurrir al aire acondicionado ni a ventiladores durante uno de los días con las temperaturas más extremas del verano.

Feeling the heat today, LA? ?? If your power goes out, we’re here to help. Report outages at 1?800?DIAL?DWP or visit https://t.co/WCBCKZU0Ec. #StaySafeStayCool pic.twitter.com/k6bPceoAQ8 — LADWP (@LADWP) August 27, 2026

De acuerdo con el mapa de cortes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP), la mañana de este jueves se había restablecido el suministro eléctrico en los hogares de Echo Park, mientras que más de 80 clientes de Westlake permanecían sin energía.

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En algunos vecindarios se reportaron cortes de energía intermitentes durante los últimos tres días, uno de los cuales se prolongó por más de 18 horas.

Ante la falta de electricidad en las viviendas, muchos residentes tomaron la opción de encontrar alivio con el aire acondicionado de sus vehículos.

“Ahora mismo nos turnamos para sentarnos en el aire acondicionado de nuestros autos y descansar un rato”, declaró Justin Abell, residente de Echo Park, en una entrevista con la cadena KTLA.

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Otra residente de Echo Park, Denise Ament, expresó su preocupación por su madre de 87 años, debido al temor que representa el calor extremo que golpea esta semana en el sur de California.

“No tenemos aire acondicionado, ni ventiladores, ni nada, y tenemos dos perros. Es terrible”, aseguró Ament.

Negocios locales también han resentido las consecuencias de los constantes cortes en el suministro eléctrico. Algunos se vieron obligados a cerrar, mientras que otros tuvieron que desechar alimentos en mal estado por falta de refrigeración o congelación.

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La librería y cafetería Stories Books & Cafe, en Sunset Boulevard, suspendió su servicio tras un apagón el sábado, sin electricidad para el aire acondicionado, las cajas registradoras, los refrigeradores en funcionamiento ni los teléfonos.

En Larchmont Bungalow & Cafe, en North Alvarado Street, sufrió un apagón durante la mayor parte del martes, por lo que tuvo que desechar comida, mientras que el restaurante Ramona acumulaba hasta la tarde de este miércoles alrededor de 36 horas sin electricidad.

Según el LADWP, resultaron afectados dos circuitos que suministran energía a Echo Park y Westlake. Los equipos estaban enfocados en inspeccionar las cámaras y las líneas eléctricas subterráneas para aislar el problema y determinar la causa de los apagones.

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La falta del servicio de electricidad ocurre en medio de una alerta por calor extremo, vigente para gran parte del sur de California hasta la noche de este viernes 28 de agosto.

Se tiene previsto que los termómetros registren temperaturas máximas por encima del promedio para esta época del año, de alrededor de 100°F (38°C) en muchas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió desde principios de la semana avisos y alertas por calor, vigentes hasta las 8:00 p.m. de este viernes, con el pronóstico de un ligero descenso de temperaturas durante el fin de semana.

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Las autoridades de salud pública instaron a los residentes a mantenerse hidratados, permanecer en espacios con aire acondicionado cuando sea posible, programar las actividades al aire libre para las horas más frescas del día y estar atentos a familiares y vecinos vulnerables.

Se reiteró la petición de nunca dejar a niños ni mascotas en el interior de los vehículos bajo los rayos del sol, sin la supervisión de un adulto.

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