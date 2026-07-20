Fallas en tuberías de Los Ángeles evidencian la antigüedad del sistema de agua

Las recientes fallas que se reportaron en las tuberías principales de agua provocaron una inquietud porque pueden evidenciar una obsoleta infraestructura en la ciudad de Los Ángeles.

En una semana, los servicios municipales recibieron reportes de al menos cinco roturas de tuberías principales de agua en la zona metropolitana, incluida la que ocurrió el 16 de julio en West Hollywood, donde se fracturó un ducto que daba servicio desde 1916 y que provocó una severa inundación.

La tubería, de 36 pulgadas (91 centímetros) que se rompió en West Hollywood, provocó una fuga de aproximadamente 17 millones de galones (64 millones de litros), que inundó Sunset Strip, con afectaciones en negocios, edificios de apartamentos y estacionamientos subterráneos.

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“Parecía un tsunami. La amiga de mi hija pensó que era agua del océano“, expresó Mohua Roy, residente de West Hollywood afectada por la fuga de agua.

Más de 200 trabajadores del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) han laborado desde la semana pasada para reemplazar el ducto fracturado y para llevar a cabo las pruebas necesarias antes de que el suministro de agua se pueda restablecer por completo.

En uno de los estacionamientos afectados por la inundación, al menos 40 vehículos permanecieron cubiertos de lodo y escombros que fueron arrastrados por la fuerza del agua.

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Además, algunos residentes en el área todavía padecen cortes en el suministro eléctrico, mientras avanzan las labores de limpieza.

La falla de la tubería principal de agua en West Hollywood no fue la única que obligó a la intervención de los trabajadores municipales de Los Ángeles durante los días recientes.

Este domingo, ocurrió una fractura en un ducto principal de agua en el vecindario de Boyle Heights, a la que se sumaron otras tres averías durante el fin de semana: una en Hollywood y dos más en el área de Venice.

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De acuerdo con los residentes, las recientes fallas pueden poner de manifiesto que la infraestructura de las tuberías de agua en toda la ciudad de Los Ángeles ya está quedando obsoleta.

“Creo que, probablemente, hay muchas tuberías de 110 años de antigüedad en todo Los Ángeles que necesitan ser revisadas de inmediato”, consideró Ted Gagliano, uno de los residentes que manifestó su inquietud, en una entrevista con la cadena Fox.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles dijo que tiene planes para renovar cerca de 230,000 pies de tubería cada año, o alrededor de 45 millas anuales.

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Según el LADWP, el número de tramos renovados representa menos del 1% del sistema de agua que administra la agencia local, que se extiende a lo largo de casi 7,000 millas.

Para otros habitantes de la ciudad, la atención por parte de los servicios municipales se está desplazando ahora de los daños en la superficie a los ductos que se encuentran instalados de forma subterránea.

Esta semana, las cuadrillas del LADWP llevan a cabo las pruebas de presión de agua en el tramo de la tubería principal en West Hollywood antes de comenzar con el rellenado del socavón y la repavimentación de la calle.

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Las pruebas deben realizarse para comprobar que no haya fugas de agua, así como para verificar que se cumplan los estándares de la calidad del agua antes de que el servicio sea reinstalado por completo para todos los residentes de la zona.

Inicialmente, la agencia de agua local esperaba terminar con todos los trabajos el fin de semana para reabrir la intersección con Sunset Boulevard este lunes, pero el plazo se pospuso.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles no ha anunciado una fecha probable para reabrir el tramo afectado al tránsito vehicular en West Hollywood.

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