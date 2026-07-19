Trabajadores de Los Ángeles reemplazan tubería de agua dañada en West Hollywood

Trabajadores municipales de Los Ángeles lograron importantes avances en los trabajos para reemplazar el tramo de 25 pies (7.6 metros) de longitud de una tubería principal de agua que provocó el jueves 16 de julio una severa inundación en el área de West Hollywood.

Este sábado, trabajadores del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) laboraron en una enorme zanja para reemplazar el tramo dañado por el que se derramaron alrededor de 17 millones de galones de agua.

Debido a la cantidad del líquido, que salió con bastante fuerza, arrastró vehículos por las calles y desplazó enormes trozos de asfalto y losas de hormigón, además de inundar varios garajes.

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“Estaba en estado de shock, la verdad había muchísima agua. Era como si no fuera un río, sino un océano el que se hubiera vertido a raudales”, expresó Shani Nino, residente de West Hollywood.

La tubería principal de acero remachado de 36 pulgadas, que daba servicio desde 1916, sufrió una fractura aproximadamente a las 3:00 a.m. cerca de la intersección de Sunset Boulevard y Holloway Drive.

Permanece cerrado el tramo de Sunset Boulevard entre Sherburne Drive y San Vicente Boulevard, donde al menos dos edificios de apartamentos permanecen sin servicio de agua y electricidad.

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La noche del viernes, el LADWP informó que se cortó un segmento de 25 pies de la tubería principal, el cual sería retirado, para ser reemplazado por una nueva sección.

Debido a que los trabajos avanzan lentamente, se espera que las interrupciones al tránsito vehicular se prolonguen durante los próximos días, afectando a los residentes de la zona afectada, que podrían tener que buscar hospedaje en hoteles mientras se reestablecen los servicios públicos.

Las cuadrillas trabajaron durante la noche soldando la nueva sección de la tubería, que reemplazó a la fracturada, que tenía 110 años de antigüedad.

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Después de que finalice el cambio de tubería, para rellenar la zanja y repavimentar la calle, se deben hacer las verificaciones de presión de la tubería para verificar que no haya fugas de agua, así como analizar el líquido para comprobar que sea potable.

“Es un proceso lento, pero también es la forma más eficiente de hacerlo“, aseguró el director de operaciones del LADWP, Anselmo G. Collins.

Funcionarios municipales aseguraron que el agua potable es segura, aunque en algunos edificios se puede presentar baja presión.

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El LADWP instó a los residentes y negocios que están en el área del incidente a que ahorren agua en tanto continúan los trabajos de reparación en West Hollywood.

De acuerdo con el departamento, el tramo de la tubería estaba programado para ser reemplazado por completo, proyecto que no comenzará antes de 2031. El proyecto completo reemplazará alrededor de 10 millas (16 kilómetros) de la tubería principal de agua.

Si alguna persona tuvo daños en su propiedad o en sus vehículos, puede presentar un reclamo ante LADWP en este enlace.

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