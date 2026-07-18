Tubería de más de 100 años colapsa e inunda West Hollywood; deja un enorme socavón

La rotura de una tubería principal de agua de más de un siglo de antigüedad provocó severas inundaciones en West Hollywood, California, dejando calles anegadas, un enorme socavón, vehículos bajo el agua y daños en viviendas y comercios.

De acuerdo con información de ABC7 Los Ángeles, la fuga fue reportada poco después de las 3:00 de la madrugada desde el jueves en la intersección de Sunset Boulevard y Holloway Drive. La fuerza del agua se extendió rápidamente por calles cercanas hasta llegar a Santa Monica Boulevard, donde también afectó instalaciones del sistema de transporte público.

Videos compartidos en redes sociales dan muestra de la magnitud del incidente: automóviles completamente sumergidos, garajes inundados y una persona que fue arrastrada momentáneamente por la corriente antes de lograr ponerse a salvo.

A water main ruptured Thursday in West Hollywood, California, flooding streets and opening a massive sinkhole. pic.twitter.com/u7HmidW3Nu — ABC News (@ABC) July 17, 2026

Infraestructura antigua agrava la emergencia

Las autoridades informaron que la avería ocurrió en una tubería de 36 pulgadas instalada en 1916, lo que obligó a cuadrillas del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) a cerrar de manera gradual las válvulas para evitar daños mayores en el sistema.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reconoció que el incidente refleja el deterioro de la infraestructura de la ciudad.

“Este es uno de los desafíos que supone tener una infraestructura tan antigua. Tengo entendido que estas tuberías tienen más de 100 años”, declaró la funcionaria durante un recorrido por la zona afectada.

Aunque el suministro de agua se mantuvo para la mayoría de los usuarios, las autoridades indicaron que aún no existe una fecha estimada para concluir las reparaciones ni para reabrir por completo el tramo dañado de Sunset Boulevard.

The 25-foot segment of pipe that has been cut from the ruptured trunk line in West Hollywood has been lifted and will soon be hauled away. Crews are making progress on the repair and will keep working through the night and until the work is complete. pic.twitter.com/v7mMudiI4R — LADWP (@LADWP) July 18, 2026

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