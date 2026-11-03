Bass o Raman, la disyuntiva en Los Ángeles

Karen Bass, quien no ha perdido nunca una elección pública y es la actual alcaldesa de Los Ángeles, dijo sentirse “optimista” de que el electorado le favorezca en la reelección de este martes 3 de noviembre, mientras que su rival, la concejala Nithya Raman, concluyó una intensa gira de trabajo celebrando el “Día de Muertos” en el área de Union y Hoover, en el centro de la ciudad.

“El aumento del apoyo que he sentido y el impulso del momento están a nuestro favor”, dijo una sonriente alcaldesa, Karen Bass, durante el corte de listón y la inauguración de un edificio de departamentos para jóvenes que estuvieron en hogares de acogida, en el vecindario de Boyle Heights. “Aún falta ver qué deciden los votantes, pero me siento muy optimista”.

Empatadas con el 40% de los votantes angelinos que probablemente votarán en la elección de este martes 3 de noviembre, el futuro de Bass y de su contrincante, la concejala Nithya Raman, está en manos de los electores indecisos, aquel bloque decisivo que en la elección primaria respaldó con 217,977 votos a la antigua estrella de telerrealidad, el republicano Spencer Pratt.

En junio, Karen Bass totalizó 292,593 votos (34.3%) y Nithya Raman, 247,781 votos. En las primarias de Los Ángeles, solo votó el 37% del electorado (39,539 votantes) de un padrón de 2,216,699 personas registradas.

En la actualidad, Raman y Bass están empatadas, cada una con el apoyo del 40 % de los votantes probables de Los Ángeles de cara a las elecciones del 3 de noviembre, según la encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley y copatrocinada por Los Angeles Times.

“Todo me convence de Karen Bass”, expresó Virginia Morales, residente del este de Los Ángeles. “Ha estado presente en los desastres que afectaron a la ciudad”.

Por el contrario, Bass fue ampliamente criticada por la tardanza de la ciudad en responder al mortal incendio de Palisades, en enero de 2025. Ella estaba de viaje en África, y al incendio de Lineage, el 17 de junio en Boyle Heights. Ella se encontraba en Chicago, asistiendo a la inauguración del Centro Presidencial Barack Obama, y retornó a Los Ángeles al día siguiente.

Inicialmente, autoridades locales de bomberos afirmaron que las grandes nubes de humo negro “no eran tóxicas” ni distintas al humo que genera un incendio estructural o forestal común: grave equivocación que Bass arregló declarando un estado de emergencia.

Asuntos pendientes

El sondeo reflejó la reñida contienda por la alcaldía, en la que el 19% de los votantes aún está indeciso. Entre las principales preocupaciones del electorado figuran el creciente problema de las personas sin hogar, el cierre de negocios, el presupuesto multimillonario asignado al LAPD, la falta de vivienda asequible y las dificultades que atraviesa Hollywood en materia de producción cinematográfica, mientras Nueva York está a punto de superar a California en gasto en ese sector.

En materia de seguridad pública, el pensamiento de los residentes angelinos está en quién puede resolver la crisis de respuesta a emergencias en el 911 donde los tiempos de espera son inauditos.

El New York Post informó que, en 2024, el centro de despacho del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a poco más de la mitad de sus llamadas al 911 en un plazo de 15 segundos, sin alcanzar el requisito estatal del 90%. Más de 500,000 personas que llamaron tuvieron que esperar al menos 40 segundos, y algunas reportaron haber permanecido en espera hasta una hora durante robos u otros delitos.

Un incidente que tuvo gran repercusión intensificó las críticas en materia de seguridad: Evan Lovett, creador de L.A. in a Minute tuvo que esperar 59 minutos para que un operador del 911 respondiera mientras ocurría un robo domiciliario en Studio City. Sin embargo, tras la llamada, agentes del LAPD llegaron a la escena en 6 minutos.

Los indecisos conservadores

En septiembre, Raman contaba con el respaldo del 39 % de los votantes probables de Los Ángeles, frente al 28% de Bass.

Sin embargo, esa ventaja se desvaneció cuando la alcaldesa apeló a los indecisos que apoyaron a Spencer Pratt, quien, a pesar de haber perdido, ha dado voz al malestar de los ciudadanos que durante mucho tiempo permanecieron en silencio.

El descenso en el número de votantes indecisos -de tendencia conservadora- probablemente contribuyó a la recuperación de Bass, quien nunca ha perdido una elección para un cargo público, dijo Mark DiCamillo, director de la Berkeley IGS Poll en el Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley desde 2017.

“Todo sigue igual”

En Los Ángeles, los residentes de numerosos vecindarios se quejan constantemente de tuberías de agua rotas, de que la repavimentación de las calles es prácticamente nula, de que las banquetas están deterioradas, o de que el sistema de transporte interno del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, cuya finalización estaba prevista originalmente para 2023, supera su presupuesto en más de mil millones de dólares.

Karen Bass, alcaldesa de L.A., y Xavier Becerra, candidato a gobernador, hicieron campaña juntos en Los Ángeles el lunes 2 de noviembre. Crédito: AP

En los últimos días, Bass y varios comités de acción política —que, en teoría, deben ser independientes de los candidatos— atacaron fuertemente a Raman, particularmente en seguridad pública por la exigencia de la concejala de destituir al jefe del Departamento de Policía (LAPD), Jim McDonnell, haciéndola ver como una mujer sin experiencia para dirigir la ciudad,

A principios de octubre, Raman quedó bajo un escrutinio aún mayor tras compartir su equipo de campaña un video en el que aparecían la concejala y una figura influyente de ideología izquierdista. En el video, Raman instaba a la gente a “detener a los mentirosos fascistas”, seguido de imágenes de Bass y McDonnell.

Además, durante un debate televisado entre las candidatas, Bass cuestionó a Raman sobre dicho video.

Posteriormente, surgieron más controversias cuando Nithya Raman afirmó que el LAPD operaba bajo un “estándar de oro” durante el mandato del exjefe Daryl Gates, a pesar de que él dirigía el departamento con un estilo agresivo y paramilitar.

Gates dirigía al LAPD cuando, el 3 de marzo de 1991, cuatro de sus agentes golpearon y detuvieron a Rodney King. Tras el suceso, los residentes criticaron al departamento y exigieron la dimisión de Gates. El entonces alcalde, Tom Bradley, le pidió que renunciara, pero Gates se negó. Lo hizo casi un año después.

El 29 de abril de 1992, estallaron disturbios en Los Ángeles tras la absolución de cuatro agentes del LAPD —tres blancos y un latino— acusados de golpear a King.

Los disturbios de 1992 en Los Ángeles finalizaron seis días después de la llegada de la Guardia Nacional de California y de agentes federales. Gates abandonó el LAPD el 28 de junio de 1992 y fue reemplazado por Willie Williams.

Bass acusó a Raman de desconocer la historia de la ciudad y de ser una “forastera”. Raman se defendió argumentando que se refería a la “Orden Especial 40” del LAPD, implementada durante el mandato de Gates. Dicha directriz establece la no cooperación con las autoridades migratorias y prohíbe a los agentes municipales detener a los residentes por cuestiones relacionadas con su estatus migratorio. Más tarde, Raman se disculpó por sus comentarios.

“Nithya Raman puede cambiar muchas cosas; por eso voté por ella”, dijo José Luis Rivera, ciudadano estadounidense originario de Michoacán, México.

“Voté por correo, y lo hice porque quiero que gane ella; Karen Bass prometió limpiar la ciudad de personas desamparadas y no lo hizo. Todo sigue igual”, dijo el gerente de Pete Burgers.