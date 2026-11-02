DOJ acusa a seis extranjeros de votar ilegalmente en elecciones de California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó este lunes 2 de noviembre de 2026 a seis extranjeros de registrarse para votar ilegalmente en California y mentir en sus aplicaciones en sus respectivos procesos para solicitar la ciudadanía estadounidense.

En un comunicado de prensa, las autoridades federales dijeron que los seis arrestos forman parte del “Operation Protect the Vote” (Operación Proteger el Voto), que llevan a cabo en California con el objetivo de erradicar un presunto fraude en las elecciones estadounidenses y para proteger la integridad electoral.

.@USAttyEssayli addressed the media in Los Angeles today with @HSILosAngeles Special Agent in Charge Erin Burke, and San Luis Obispo County District Attorney @dandow about the latest arrests of and criminal charges against foreign nationals who illegally registered to vote in? pic.twitter.com/UJ6acpUV8N — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) November 3, 2026

Los seis extranjeros acusados por el Departamento de Justicia por hacer declaraciones falsas en sus solicitudes de naturalización fueron identificados como;

Krystel Capi Valle , de 31 años, mexicana y residente en Palmdale.

, de 31 años, mexicana y residente en Palmdale. Gilberto Ruiz , de 46 años, mexicano y residente de Palmdale.

, de 46 años, mexicano y residente de Palmdale. Sirgalahad Camua , de 43 años, filipino y residente de Palmdale.

, de 43 años, filipino y residente de Palmdale. Moria Dahan , de 35 años, israelí y residente de West Hills.

, de 35 años, israelí y residente de West Hills. Chad Goertz , de 52 años, canadiense y residente en Agua Dulce.

, de 52 años, canadiense y residente en Agua Dulce. Mahyar Nikzad, de 35 años, iraní y residente en Canoga Park.

“Hoy, mi oficina anuncia cargos penales contra seis personas no ciudadanas más por registrarse y votar ilegalmente en nuestras elecciones“, declaró el fiscal federal en California, Bill Essayli.

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El fiscal mencionó que han presentado cargos contra 34 personas acusadas en la “Operación Proteger el Voto”, e hizo referencia en que todos sus nombres estaban en la lista de la demanda presentada por el Departamento de Justicia ante las autoridades de California para exigir que sus boletas sean retenidas y no contabilizadas en las elecciones del 3 de noviembre.

“Hay miles de personas presuntamente no ciudadanas en el padrón electoral de California, y reiteramos nuestra solicitud a California para que colabore con nosotros con la mayor celeridad posible para verificar la ciudadanía de quienes emiten su voto en las elecciones”, añadió Essayli.

Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una petición presentada por la administración Trump para que más de 20,000 boletas electorales no sean contabilizadas en la votación de mitad de mandato en California.

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Sin embargo, las autoridades federales reiteraron que continuarán con el objetivo de identificar a personas que hayan emitido sus votos sin cumplir con la elegibilidad de ser ciudadanos estadounidenses.

“HSI seguirá las pruebas hasta donde las lleven y trabajará para que rindan cuentas quienes violen la ley federal. Agradecemos a la fiscalía de Estados Unidos su liderazgo y colaboración”, expresó el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Los Ángeles, Erin Burke.

Hasta la tarde de este lunes, ninguna de las personas mencionadas ha sido declarada culpable.

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Cinco de los seis acusados fueron detenidos y tenían programada la tarde de este lunes su comparecencia inicial ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles. No se tenía una fecha definida para la comparecencia del sexto acusado.

De ser declarados culpables de haber hecho declaraciones falsas en sus solicitudes de naturalización, cada uno de los acusados podría enfrentar una pena máxima de cinco años en una prisión federal.

El 19 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de 11 extranjeros bajo acusaciones similares.

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