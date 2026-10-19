DOJ arresta a 28 residentes de California acusados de registro electoral fraudulento

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este lunes el arresto de 28 ciudadanos extranjeros residentes en California que fueron acusados de registrarse para votar fraudulentamente en elecciones de Estados Unidos.

En un comunicado, el DOJ informó que, de las 28 detenciones, 11 ocurrieron este lunes 19 de octubre, como parte de la campaña “Operation Protect the Vote”, que tiene como propósito erradicar el fraude en los procesos electorales estadounidenses.

.@USAttyEssayli addressed the media in Los Angeles about noncitizens arrested today in California for illegally voting in U.S. elections. Also in attendance were @PADAGMcCotter, @HSISanDiego Special Agent in Charge Kevin Murphy, and the three other top federal prosecutors in? pic.twitter.com/9WAmXCNfZx — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) October 19, 2026

“Los 28 extranjeros acusados son residentes permanentes legales (LPR) o titulares de “Green Card”. Aunque los LPR tienen estatus migratorio legal en Estados Unidos, no son ciudadanos estadounidenses y no tienen derecho a votar en las elecciones estadounidenses“, dijeron los funcionarios del DOJ.

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Las autoridades federales dijeron que cada uno de los 28 acusados “mintió a sabiendas y deliberadamente bajo juramento en sus solicitudes de registro de votantes, afirmando que era ciudadano estadounidense para poder votar en California”.

Los cargos penales incluyen declaraciones falsas en una solicitud de naturalización, mientras que algunos de los detenidos también enfrentan cargos por registro fraudulento de votantes. Ambos cargos son delitos graves que conllevan una pena máxima de cinco años de prisión federal.

Se esperaba que los acusados arrestados comparecieran la tarde de este lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, pero se aclaró que no se tomarían declaraciones de culpabilidad.

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El 13 de octubre, el gobierno federal proporcionó a California una lista de estas personas para garantizar que sus votos por correo se reservaran hasta que se confirmara su ciudadanía.

El DOJ dijo que, después de que California se negó a colaborar con el gobierno federal para reservar dichos votos, se presentó una demanda que busca una orden judicial para evitar la manipulación ilegal del voto de los ciudadanos estadounidenses y salvaguardar la integridad de las elecciones.

El fiscal general adjunto interino, Trent McCotter, declaró que cada voto ilegal anula el voto de un ciudadano estadounidense legítimo.

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“Cada uno de los 28 acusados hoy figura en la lista de más de 20,000 personas que probablemente no sean ciudadanas registradas, la cual proporcionamos a los funcionarios electorales de California la semana pasada”, expresó McCotter.

“California se negó a revisar esa lista. Los cargos presentados hoy demuestran con precisión lo que esa negativa pone en riesgo. California debe verificar la ciudadanía de esas más de 20,000 personas registradas antes de que se cuenten los votos por correo”, añadió.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos en California, Bill Essayli, aseguró que los arrestos que tuvieron lugar este lunes son una demostración de lo que se ha denunciado anteriormente.

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“California está enviando boletas electorales por correo a personas que no son ciudadanas y se niega a cumplir con la ley federal, que tipifica como delito el voto de los no ciudadanos. El derecho al voto de los ciudadanos estadounidenses debe ser protegido“, afirmó Essayli.

Según el DOJ, las solicitudes de registro de votantes fueron aprobadas y, en muchos casos, los acusados votaron de forma ilegal en recientes elecciones estadounidenses.

“Posteriormente, mintieron en sus documentos para obtener la ciudadanía estadounidense, afirmando que nunca habían reclamado la ciudadanía ni se habían registrado para votar ni habían votado en elecciones de Estados Unidos”, añadieron los funcionarios federales.

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Durante una conferencia de prensa, la mañana de este lunes, Essayli declaró que no se trataba de una teoría de conspiración, que no eran inventos, sino que se basaban en hechos.

“Hace varios años, California también admitió mediante una auditoría que se estaba registrando a personas no ciudadanas para votar en el Departamento de Vehículos Motorizados. Esa es la propia auditoría de California. No es culpa nuestra; es de ellos”, aseguró.

“Por lo tanto, cuando presentamos a California una lista de 20,000 personas que no son ciudadanas y de las que estamos bastante seguros de que no lo son, es indignante que la respuesta del estado sea: ‘No les creemos y no vamos a examinarla'”, agregó el primer fiscal adjunto de Estados Unidos en California.

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Funcionarios electos de California se manifestaron en contra de las acciones federales de la “Operation Protect the Vote”, y las afirmaciones del gobierno federal.

“Si bien apenas se están conociendo todos los detalles, sabemos que esta administración federal ha demostrado repetidamente su disposición a ignorar el debido proceso y a magnificar asuntos insignificantes”, declaró el asambleísta de California Mark González, en una entrevista con la cadena KTLA.

González aseguró que, una y otra vez, los funcionarios electorales han demostrado que el proceso electoral de California es seguro y confiable.

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“La retórica de que miles de votantes falsos están influyendo en las elecciones de los californianos no es más que una mentira, una mentira para ahuyentar a los votantes latinos y utilizar la democracia como arma a semanas de las elecciones”, añadió.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, calificó la acción del DOJ como una intimidación a los votantes y un intento de socavar la confianza en las elecciones de California de mitad de mandato.

“Estos arrestos se están utilizando para dar una imagen de fraude electoral generalizado, cuando sabemos que no es así. California cuenta con leyes para proteger la integridad de nuestras elecciones, y el condado de Los Ángeles las está cumpliendo plenamente”, aseguró Hahn.

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“Insto a todos a que no permitan que estas tácticas les impidan ejercer su derecho al voto. Voten con anticipación y recuerden que pueden emitir su voto de forma segura desde casa con su boleta electoral por correo o depositarla de forma segura en un buzón de votación”, agregó la supervisora.

El 5 de octubre, California inició el proceso de votación anticipada, en el que los electores pueden devolver por correo las papeletas de las elecciones de medio mandato, programadas para el martes 3 de noviembre de 2026.

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