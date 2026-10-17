Trump amenaza con cárcel a funcionarios de California por contar votos de presuntos no ciudadanos

Donald Trump amenazó con enviar a prisión a funcionarios electorales de California si cuentan papeletas atribuidas a personas que su administración considera posibles no ciudadanas. La advertencia eleva la tensión con el estado a menos de tres semanas de las elecciones de medio mandato.

“Todos irán a la cárcel por un largo período de tiempo”, escribió Trump en una publicación de Truth Social, en la que compartió una carta del Departamento de Justicia (DOJ) dirigida a autoridades del condado de Los Ángeles.

El mensaje se produjo después de que el gobierno federal presentara una demanda contra California para impedir que se contabilicen votos por correo de personas cuya ciudadanía no ha sido confirmada. Según las autoridades federales, la lista cuestionada incluye a más de 20,000 personas que consideran posibles no ciudadanas.

Sin embargo, los funcionarios estatales rechazan actuar con base en información que, aseguran, no ha sido respaldada con pruebas suficientes para verificar la elegibilidad de cada votante.

They will all go to jail for a long period of time!!!



( TS: Oct 16 2026, 8:28 PM ET )???????????????????????????????????????????? https://t.co/3KCAEvTJDL pic.twitter.com/6LTTuvbr2E — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 17, 2026

California rechaza contar votos con acusaciones no verificadas

De acuerdo con Reuters, el Departamento de Justicia entregó a las autoridades una lista de nombres en una memoria USB protegida con contraseña y les dio un plazo de 48 horas para revisarla.

La exigencia contemplaba verificar la ciudadanía de las personas señaladas y apartar las papeletas de quienes no pudieran acreditar su condición. California rechazó cumplir con esas condiciones en el plazo establecido y cuestionó tanto la metodología utilizada para elaborar la lista como la falta de documentación que permitiera comprobar las acusaciones.

Dean Logan, responsable del registro electoral del condado de Los Ángeles, defendió la decisión y advirtió sobre las consecuencias de actuar sin evidencia suficiente.

“No podemos retener ni negarnos a contar las papeletas basándonos únicamente en acusaciones no verificadas”, declaró Logan, según el texto proporcionado por las autoridades y citado en los reportes sobre el caso.

El funcionario también señaló que el gobierno federal no había entregado las pruebas, fuentes o metodología necesarias para sustentar que las personas identificadas carecían del derecho a votar.

The Trump administration is suing California, claiming that noncitizens are registered to vote.



First Assistant U.S. Attorney Bill Essayli told @KateCagle that a list was sent to LA County Registrar Dean Logan, but the names are throughout the state. pic.twitter.com/DtA4vr5z2I — Spectrum News 1 SoCal (@SpecNews1SoCal) October 16, 2026

El Departamento de Justicia advierte sobre posibles delitos federales

La disputa escaló el viernes, cuando Trent McCotter, fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, envió una carta a las autoridades del condado de Los Ángeles para advertirles sobre posibles consecuencias penales.

“Si las personas contabilizan a sabiendas las papeletas emitidas por individuos identificados por las agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal”, sostuvo McCotter.

El Departamento de Justicia argumenta que contar votos emitidos por personas que no reúnen los requisitos legales podría facilitar una infracción federal. Por ello, solicitó a un tribunal que impida contabilizar las papeletas señaladas hasta que se verifique la ciudadanía de quienes las emitieron.

La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, cuestionó la petición y sostuvo que actuar con información no comprobada podría vulnerar los derechos de votantes elegibles. También advirtió que la legislación federal limita determinados cambios sistemáticos en los registros electorales durante los 90 días anteriores a una elección federal.

Weber calificó el plazo impuesto por Washington como una “emergencia creada por el Departamento de Justicia” y afirmó que no privaría del derecho al voto a miles de personas basándose únicamente en una sospecha.

La disputa electoral llega a los tribunales

El gobernador Gavin Newsom también criticó la acción judicial, a la que describió como un “triste y desesperado intento” de la administración para suprimir el voto de los californianos.

Este debate ocurre mientras el gobierno de Trump convierte el voto de no ciudadanos en uno de los asuntos centrales de su agenda electoral. No obstante, la existencia de una lista de personas señaladas no demuestra que todas hayan votado sin cumplir los requisitos legales, como ha sugerido en varios momentos el presidente.

Sigue leyendo: