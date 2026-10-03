Juez declara inconstitucional ley federal sobre voto de no ciudadanos y desestima caso

Un juez federal de Florida desestimó el caso contra una ciudadana jamaicana acusada de votar ilegalmente en las elecciones de 2020 y determinó que la ley federal utilizada para procesarla es inconstitucional.

El juez de distrito David S. Leibowitz emitió esta semana una resolución de 31 páginas en el caso de Chelsea Cox, quien fue acusada en octubre de 2025 de un delito menor relacionado con su participación en una elección federal.

La decisión se centró en el artículo 611 del Título 18 del Código de Estados Unidos, una norma aprobada en 1996 que convierte en delito que una persona que no es ciudadana vote en determinadas elecciones federales.

De acuerdo con Reuters, Leibowitz concluyó que la Constitución reserva a los estados la facultad de establecer los requisitos para votar y que el Congreso no tenía autoridad para convertir esa conducta en un delito federal bajo esta norma.

El fallo no significa que los no ciudadanos tengan ahora derecho a votar en Florida. El propio juez señaló que el Estado tiene sus propias leyes para prohibir y sancionar esa conducta.

“Florida puede y lo hace”, escribió Leibowitz, en referencia a la capacidad del estado para procesar ese tipo de conducta bajo su legislación, según Al Jazeera.

El Departamento de Justicia apelará

La resolución tiene un alcance limitado: se aplica al caso de Cox y no obliga a otros tribunales federales a seguir el mismo criterio. Aun así, el fallo adquiere relevancia porque, según CBS News, parece ser la primera ocasión en que un tribunal declara inconstitucional el artículo 611.

Poco después de conocer la decisión, el Departamento de Justicia presentó una apelación. Esto significa que el enfrentamiento legal podría continuar ante una instancia superior.

El caso ocurre mientras la administración de Donald Trump ha intensificado las investigaciones y acusaciones relacionadas con el voto de personas que no son ciudadanas estadounidenses. Según la agencia citada, el Departamento de Justicia ha acusado a al menos 60 personas por este delito desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025.

Qué ocurrió con Chelsea Cox

Según documentos judiciales, los fiscales sostuvieron que Cox ingresó a Estados Unidos con una visa de turista que posteriormente venció y que utilizó un certificado de nacimiento fraudulento de las Islas Vírgenes estadounidenses para obtener una licencia de conducir de Florida.

Los fiscales también alegaron que se registró para votar y participó en varias elecciones federales desde 2012. Sin embargo, el cargo federal presentado contra ella se relacionó con su voto en las elecciones de 2020.

Su abogado, Bruce Udolf, dijo que Cox estaba “satisfecha” con el fallo y que representaba un “enorme alivio” para ella. También señaló que recientemente se sometió a un procedimiento médico y que ahora se trabaja con el gobierno para determinar qué ocurrirá con su caso y una posible deportación.

La resolución tampoco elimina otra herramienta utilizada por los fiscales federales: las leyes que castigan a quienes presentan declaraciones falsas sobre su ciudadanía para poder registrarse o votar. Esa diferencia será relevante mientras continúa la apelación del gobierno.

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