¿Logrará Trump intervenir en las elecciones intermedias?

A escasas cuatro semanas de las elecciones intermedias que decidirán el control del Congreso, el presidente Donald Trump recibió un espaldarazo de la Corte Suprema al permitirle utilizar un sistema SAVE revisado para “verificar” la ciudadanía de votantes en listas electorales empleando bancos de datos del gobierno que pueden estar desactualizados o llenos de errores.

Riesgo para los votantes

Esto puede privar de su derecho al voto a personas perfectamente elegibles para ejercerlo. Pero es parte de los esfuerzos de Trump de poner en duda la credibilidad del sistema electoral echando mano de la falsa noción de que personas sin ciudadanía votan de manera fraudulenta ante la amenaza de que el Partido Republicano pierda el control de una o de ambas cámaras del Congreso.

De momento, todo apunta a que los republicanos están en aprietos electorales y el manejo de Trump del tema migratorio, con violentas redadas y detenciones indiscriminadas que afectan a las familias y la economía, es uno de los factores para el descontento de los votantes que tildan de “excesiva” su política migratoria.

Pero Trump inyecta el tema migratorio a la elección en el contexto de un “fraude” generalizado de parte de no ciudadanos que ha invocado en elecciones previas, pero esta vez toma acciones concretas, como usar el sistema SAVE o como tratar de intimidar votantes, sobre todo de minorías, amenazando con la presencia de agentes federales en los centros de votación o áreas circundantes, a pesar de que es ilegal hacerlo.

Y aunque el presidente no tiene el poder de frenar, cancelar, posponer o nacionalizar las elecciones, Trump ha demostrado que es capaz de lo que sea, aunque al final los tribunales lo frenen. Reportes de prensa señalan que entre su círculo hay figuras que lo han instado a declarar ley marcial porque el proyecto de ley SAVE Act, que busca restringir el voto de millones de estadounidenses, no se convirtió en ley y esto, según ellos, supone que los resultados de las elecciones ya están viciados.

Estos son los mismos personajes que siguen diciendo que a Trump le “robaron” la elección de 2020 que perdió legítimamente ante el demócrata Joe Biden y que lo llevó a encabezar un violento y sangriento motín en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021 para evitar la certificación del triunfo de Biden.

La Corte Suprema y SAVE

La Corte Suprema a veces frena algunos de los orquestados y múltiples esfuerzos de la administración para interferir en la elección del 3 de noviembre. Por ejemplo, el máximo tribunal frenó los intentos de Trump de entorpecer el voto por correo.

Pero lo favorece en otras, como en el caso de emplear un SAVE revisado para cotejar la ciudadanía de los electores. Este sistema se usa para determinar la situación migratoria de personas y su elegibilidad para beneficios federales.

El gobierno de Trump lo amplió para determinar si los votantes registrados verdaderamente son ciudadanos. Y lo hace agregando información como números de Seguro Social a bancos de datos del gobierno que, según los críticos, están plagados de errores y pueden privar a muchos de su derecho al voto.

“Las organizaciones de defensa que interpusieron una demanda para bloquear el sistema SAVE revisado afirmaron que el nuevo enfoque ha provocado que personas identificadas erróneamente como no ciudadanos hayan sido eliminadas de las listas electorales. Han argumentado que el sistema SAVE puede estar desactualizado, lo que significa que los inmigrantes que se han naturalizado como ciudadanos estadounidenses —y que, por lo tanto, tienen derecho a votar— a veces son catalogados como no ciudadanos”, reportó la agencia de noticias Reuters.

“En su escrito presentado ante la Corte Suprema, las organizaciones defensoras citaron a un funcionario electoral del condado de Travis (Texas), quien afirmó que el 25% de las coincidencias del sistema con personas no ciudadanas en esa zona correspondían a personas que ya habían demostrado su ciudadanía estadounidense, así como a informes periodísticos que revelaban que al menos el 81% de las respuestas del sistema en el condado de San Luis (Misuri) eran erróneas”, agregó la agencia.

Las 15 tácticas señaladas

“Basándose en el mito desacreditado del fraude electoral generalizado, el plan de múltiples frentes del gobierno incluye 15 tácticas interrelacionadas diseñadas para dificultar que los estadounidenses elegibles para votar ejerzan su derecho al voto”, indicó un reporte de agosto del Center for American Progress (CAP).

“La Administración Trump está llevando a cabo un plan para socavar las elecciones intermedias de 2026 con el objetivo de afianzar su poder y eludir la rendición de cuentas ante los votantes”, concluyó CAP.

La interrogante es si lo conseguirá o si la ofensiva coordinada de organizaciones cívicas y la valiente participación de los propios votantes echarán por tierra sus planes.

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