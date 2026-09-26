Trump enfrenta un duro escenario en 2026: 33% lo aprueba y 44% votaría contra él

Las elecciones de mitad de mandato de 2026 se acercan con varios indicadores que colocan al Partido Republicano ante un escenario político distinto al de los comicios de 2006 y 2018, dos de las elecciones intermedias más difíciles para el partido en este siglo.

El reflector principal está en Donald Trump. Una nueva encuesta de CNN/SSRS, realizada entre el 16 y 17 de septiembre, ubicó su aprobación en apenas 33%, frente a 67% de desaprobación. Se trata del nivel más bajo registrado por CNN durante cualquiera de sus dos mandatos.

El dato adquiere relevancia porque las elecciones de mitad de mandato suelen estar marcadas por la valoración del presidente en funciones, aunque los resultados finales dependen de las contiendas específicas, los candidatos y la composición electoral de cada estado y distrito.

La economía se convierte en el principal problema

La economía aparece como uno de los mayores puntos débiles para Trump. En la encuesta, solamente 27% aprobó su manejo de la economía, mientras que el indicador de inflación también se mantiene entre los asuntos peor valorados.

Además, señaló que apenas 28% de los estadounidenses considera que las condiciones económicas son buenas, una diferencia de 41 puntos frente a la situación registrada en 2018 en una comparación presentada por la cadena.

El contexto también importa porque los votantes están dando mayor peso a la economía al decidir su voto. La encuesta muestra que este asunto ocupa un lugar central entre las preocupaciones para noviembre.

La situación contrasta con 2018, cuando Trump también enfrentaba una valoración negativa antes de las elecciones intermedias. Sin embargo, los datos actuales muestran un nivel de desaprobación presidencial más profundo.

Trump pesa sobre el voto de noviembre

Otro dato de la encuesta muestra hasta qué punto el presidente puede convertirse en un factor para los votantes. 44% de los registrados dijo que su voto para el Congreso será un mensaje de oposición a Trump, mientras que 19% afirmó que será un mensaje de apoyo.

En paralelo, los candidatos demócratas tienen una ventaja de 8 puntos en la llamada papeleta genérica para la Cámara de Representantes: 49% frente a 41% para los republicanos.

Sin embargo, este indicador no permite anticipar por sí solo el resultado de noviembre. La geografía electoral juega un papel importante. Un análisis publicado por CNN explica que los republicanos defienden en 2026 menos distritos considerados competitivos que en 2018, debido en parte a la distribución actual de sus escaños y a los cambios en los mapas electorales.

Además, existe una debilidad compartida por ambos partidos. Otra encuesta de CNN realizada en julio, solo 30% tenía una opinión favorable del Partido Demócrata y 31% del Partido Republicano.

Por ahora, los números muestran una combinación de baja aprobación de Trump, preocupación económica y un voto genérico favorable a los demócratas.

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