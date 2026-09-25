Trump usa ‘Love Me’ en anuncio financiado con dinero de los contribuyentes

Una nueva campaña publicitaria centrada en Donald Trump comenzó a aparecer en televisión nacional con un detalle que rápidamente llamó la atención: el anuncio señala que fue “Pagado por el Gobierno de Estados Unidos”.

El spot de 30 segundos comenzó a transmitirse el miércoles en Fox News y después llegó a otras cadenas. De acuerdo con AdImpact, firma que monitorea el gasto publicitario, hasta ahora se habían destinado alrededor de $14,000 para su emisión.

El anuncio abre con Trump diciendo: “Derrotaremos al comunismo, al socialismo y al marxismo en Estados Unidos”. Mientras suena la canción “Love Me”, del cantante JMSN, aparecen imágenes del presidente en distintos momentos de su segundo mandato.

The US government paid for an ad that was full of pictures of Trump with a choir singing “love me.”



The White House claims there was nothing wrong with this, since it had no political message and was a “public service announcement.” pic.twitter.com/3ceHfMRYDu — Richard Hanania (@RichardHanania) September 24, 2026

Entre ellas hay fotografías de Trump en mítines, en la Casa Blanca, junto al trofeo de la FIFA y acompañado por integrantes de las Fuerzas Armadas.

El mensaje también destaca en pantalla las reducciones de impuestos, el impulso a la manufactura estadounidense y el respaldo a las fuerzas del orden.

Una de las frases que aparece repetidamente es: “Estados Unidos nunca será un país comunista”.

Al final, se escucha al presidente de UFC, Dana White, describir a Trump como “el hombre más duro y resistente que he conocido” y decir que nada le impediría luchar por el país que ama.

JMSN dice que no autorizó su canción

El uso de la música también abrió otro frente de controversia.

JMSN afirmó en X que no otorgó permiso para utilizar “Love Me” en el anuncio. El cantante señaló que, por sus principios y por lo que ha construido durante su carrera, nunca habría autorizado que su música fuera utilizada para una agenda o campaña política.

El anuncio aparece además en un momento de intensa actividad política antes de las elecciones de medio mandato de 2026, aunque el spot no pide explícitamente votar por Trump ni por un candidato determinado. AP señaló que su contenido coincide con mensajes utilizados por Trump y otros republicanos durante la campaña electoral.

La Casa Blanca, sin embargo, rechaza que se trate de propaganda electoral. En declaraciones recogidas por CBS News, un portavoz dijo que se trata de un “anuncio de servicio público” destinado a recordar a los estadounidenses que amen a su país y comprendan por qué vale la pena defenderlo.

La administración también sostuvo que el anuncio es “educativo y abiertamente patriótico” y que no puede considerarse político porque Trump no está en la boleta y el mensaje no contiene un llamado a la acción.

The White House is currently airing this video as an ad during commercial breaks on Fox News.



It looks and sounds like a political spot and includes a disclaimer stating that it is paid for by the U.S. government.



The soundtrack: as images of Trump flash across the screen,? pic.twitter.com/TloS7I9O55 — Yashar Ali ? (@yashar) September 24, 2026

¿Por qué genera dudas el uso de fondos públicos?

El punto que ha provocado mayor discusión es precisamente el uso de dinero de los contribuyentes para comprar espacios televisivos con imágenes y mensajes favorables al presidente.

La senadora demócrata Maggie Hassan pidió a la Casa Blanca información sobre el costo, los contratistas involucrados y la fuente de los fondos. Otros legisladores demócratas solicitaron que el anuncio fuera retirado y cuestionaron si podría entrar en conflicto con las restricciones federales sobre el uso de fondos públicos para propaganda.

El especialista en derecho electoral, como Richard Briffault, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, dijo a CBS NEWS que el anuncio no parece respaldar o promover directamente a un candidato para un cargo público, aunque coincidió en que existen dudas distintas relacionadas con las normas sobre propaganda gubernamental.

Por ahora, la discusión se centra en qué agencia federal pagó el anuncio y bajo qué autoridad se utilizaron esos fondos. La Casa Blanca no ha identificado públicamente qué dependencia asumió el costo.

Sigue leyendo: