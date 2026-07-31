Casa Blanca usa canción de Bad Bunny para promover la política migratoria de Trump

La Casa Blanca publicó un video presumiendo del éxito de la política antimigratoria del presidente, Donald Trump, al son de ‘La Mudanza’ de Bad Bunny, un vocal defensor de los inmigrantes y cuya actuación en español durante el intermedio del Super Bowl fue duramente criticada por el mandatario.

Video desata polémica

El post en TikTok, donde la Administración cuenta con siete millones de seguidores, comienza mostrando varios cortes de Trump mientras suena el ya famoso verso del boricua: “Un aplauso pa’ mami y papi, porque en verdad rompieron”.

En el video publicado este jueves por la Casa Blanca, la frase aparece traducida al inglés como: “A round of applause for Donald J. Trump because he really crushed it” (en español: “Un aplauso para Donald J. Trump, porque realmente arrasó”).

Polémica en EE. UU.: La Casa Blanca utilizó el tema "LA MuDANZA" de Bad Bunny (@sanbenito) en una campaña promocional enfocada en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generando un fuerte rechazo entre los seguidores del artista. pic.twitter.com/pSEqaYFWWi — -Bad Bunny- (@sanbenitoinfos) July 31, 2026

Mientras suenan las trompetas en la canción, una de las más escuchadas del disco ‘DtMF’, que afianzó al artista puertorriqueño como una estrella global, se muestran imágenes de personas arrestadas por agentes de inmigración y primeros planos de manos atadas.

La publicación muestra las caras de algunos de los detenidos, mientras protege las identidades de los oficiales que los conducen.

Bad Bunny ha criticado las políticas migratorias

Las cuentas oficiales de la Administración y el propio Trump suelen difundir memes, imágenes realizadas con inteligencia artificial y videos en los que utilizan fragmentos de canciones en tendencia en redes sociales.

Varios artistas, entre ellos Katy Perry y Noah Kahan, han denunciado anteriormente el uso de su música para promover políticas con las que no están de acuerdo.

El video de la Casa Blanca ya acumula más de 950,000 reproducciones en TikTok. Entre los comentarios hay usuarios que respaldan al presidente por su estrategia contra la inmigración irregular, mientras otros consideran que se utilizó la música del cantante sin respetar su postura pública.

“Bad Bunny podría demandarlos por usar sus canciones como propaganda política”, escribió uno de los usuarios.

El cantante puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha manifestado en diversas ocasiones su rechazo a las políticas migratorias impulsadas por la administración republicana y ha evitado realizar giras en Estados Unidos por ese motivo.

Su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’ rinde homenaje a la identidad de Puerto Rico, mientras que el tema ‘Lo que le pasó a Hawaii’ denuncia la gentrificación y la pérdida de identidad cultural.

Por su parte, Trump calificó como “terrible” la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, donde el artista interpretó sus canciones completamente en español y defendió la diversidad cultural.