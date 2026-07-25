Katy Perry se molesta con la Casa Blanca por usar una de sus canciones en un video donde ataca a Irán

La cantante Katy Perry está molesta con la Casa Blanca por haber utilizado, sin su autorización, uno de sus temas musicales como fondo de un video donde la fuerza aérea estadounidense bombardea a Irán.

Recientemente, la administración Trump utilizó la canción “Firework” para musicalizar la grabación de un ataque aéreo donde se aprecia a un misil destruyendo a un buque de guerra iraní.

Compartido en la plataforma de Tik Tok y acompañado del mensaje: “Irán está advertido”, el video acumula más de 6 millones de visualizaciones y 616,000 “me gusta”.

Sin embargo, la interprete californiana recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para emitir un mensaje a través del cual afirma sentirse indignada, pues ella no es partidaria de la guerra bajo ninguna razón que pudiera justificarla.

“Me indigna profundamente ver que ‘Firework’ se utilice en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca como música de fondo para videos de ataques militares. No lo autoricé, no me lo pidieron y, desde luego, no lo apruebo”, escribió.

Acto seguido, Perry afirmó que el mensaje de la canción señalada, al ligarlo a un conflicto bélico, queda completamente desvirtuado, lo cual considera hasta irrespetuoso.

“Ver cómo un mensaje de autoestima y superación personal se utiliza como arma para ponerle banda sonora a la destrucción y la violencia es una completa violación de todo lo que representa mi canción. Mi música busca unir a la gente, no glorificar la guerra”, subrayó.

La molestia de Katy Perry no es un tema aislado, pues cuatro meses atrás, la también cantante Kesha le reclamó a la Casa Blanca haber utilizado sin su permiso, en otro video similar, la canción “Blow”, éxito musical de su repertorio.

“Esta muestra de flagrante desprecio por la vida humana y, francamente, este ataque a nuestros sistemas nerviosos, es lo opuesto a lo que defiendo”, escribió en X.

Lejos de disculparse, la Casa Blanca a través de su director de comunicaciones, Steven Cheung, ha dejado en claro que no se contempla emitir ninguna disculpa, pues no hay razón para hacerlo.

“Todas estas ‘cantantes’ siguen cayendo en la trampa. Esto solo nos da más atención y más visualizaciones para nuestros videos”, escribió hace unos días también en X.

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