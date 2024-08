Le exigen $3,000,000 de dólares a Trump por usar indebidamente una canción

La familia de Isaac Hayes, cantautor de soul, que murió en 2008, le está exigiendo a Donald Trump dejar de usar el tema “Hold On, I’m Coming”, e incluso le advierte que deberá acudir a tribunales para que un juez defina su suerte.

A la lista de demandas que tiene pendientes por resolver el republicano con aspiraciones de nuevamente gobernar a la Casa Blanca, se sumaría una más por concepto de uso indebido de un tema musical.

A través de un mensaje publicado en X, plataforma anteriormente conocida como Twitter, los herederos del artista de Tennessee le exigen una compensación de $3,000,000 de dólares, pues afirman que durante dos años ha hecho uso de la canción “Hold On, I’m Coming”, cuya autoría es de Isaac Hayes.

“Nosotros, la familia de @isaachayes Isaac Hayes Enterprises, representados por Walker & Associates, demandamos a @realDonaldTrump y su campaña por 134 cargos de infracción de derechos de autor por el uso no autorizado de la canción ‘Hold On I’m Coming’ en mítines de campaña de 2022 a 2024”, señala el mensaje.

Al candidato presidencial republicano podría esperarle otra demanda. (Crédito: John Mabanglo / EFE)

La canción citada fue lanzada en 1966 por el dúo de R&B Sam & Dave y quedó registrada como una creación de Isaac Hayes.

James Walker, abogado que representa a la familia Hayes, también publicó una carta exigiéndole una respuesta inmediata a Trump.

“Hemos tenido conocimiento de que usted o la campaña han autorizado la interpretación pública ilegal de la canción en múltiples ocasiones durante varios mítines de su campaña política sin autorización del titular de los derechos de autor, a pesar de que nuestro cliente les ha pedido repetidamente que no participen en tal uso ilegal.

La tarifa normal por estas infracciones será 10 veces mayor si litigamos, comenzando en $150,000 dólares por uso “, señal parte del documento.

Sin embargo, el abuso en que ha incurrido el equipo de campaña de Donald Trump no es el único, pues, recientemente, la cantante canadiense Céline Dion también expresó su malestar por el uso indebido de su canción “My Heart Will Go On” en otro mitin del expresidente.

