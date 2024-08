Kennedy Jr. afirma que Trump es el “peor presidente de la historia”

A medida que avanzan las campañas presidenciales la posibilidad de pensar en una tercera opción para guiar al país resulta muy remota, pues la fuerza con la cual irrumpió Robert Francis Kennedy Jr. como candidato independiente se ha ido desacelerando producto de algunos errores que ha cometido el propio abogado de Washington.

Hace un par de semanas, la credibilidad del exdemócrata de 70 años sufrió un duro revés al difundirse en redes sociales parte de una conversación telefónica sostenida con Donald Trump donde, consciente de que sus opciones de llegar a la Casa Blanca son extremadamente limitadas, mostró estar dispuesto a sumarse al séquito de colaboradores de controversial republicano.

“Me encantaría que hicieras cosas. Y creo que sería muy bueno para ti y muy importante para ti. Y vamos a ganar. Vamos a ganar. Estamos muy por delante del chico”, se le escucha decir al expresidente dirigiéndose al candidato “independiente”.

No obstante, la presunta relación amistosa proyectada entre Trump y Kennedy Jr. tiende a deteriorarse debido a otra indiscreción del activista al comunicarse con otra persona cuya identidad se desconoce, como lo detalla la revista The New Yorker.

“En un reciente intercambio de mensajes de texto, Kennedy le dijo a una persona que Trump era ‘un ser humano terrible. El peor presidente de todos los tiempos y apenas humano. Probablemente sea un sociópata'”, escribió el periodista Clare Malone.

Si en este momento se realizarán las elecciones, el respaldo de Kennedy Jr. en las elecciones no rebasaría del 4%. (Crédito: Damian Dovarganes / AP)

Asimismo, Amaryllis Fox, directora de campaña y nuera del candidato independiente, le indicó a la publicación citada que su suegro está abierto a colaborar con Kamala Harris en caso de que sea ella quien triunfe en los comicios de noviembre.

La realidad es que a RFK Jr. ya se le desfasó su cronograma de objetivos trazados para agregar su nombre en las boletas de todos los estados y sin ello su participación en las elecciones se tambalea.

Prácticamente, el punto principal de haber asumido el reto de entrar a la contienda sin un partido era restarle la mayor cantidad de votos posibles a Joe Biden, pero ya sin él en el escenario político, el interés por apoyar su candidatura pierde sentido, como lo demuestran los resultados de las encuestas.

De acuerdo con, Decision Desk HQ, en caso de no mejorar su desempeño, Robert Francis Kennedy Jr. obtendrían sólo 4.2% de respaldo en la boleta.

