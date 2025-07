Nuevo examen para obtener la ciudadanía estadounidense incluiría evaluación sobre nivel de inglés

Un mayor número de aciertos en las preguntas y una evaluación más estricta sobre su manera de expresarse en inglés, les aguardan a los extranjeros interesados en obtener la ciudadanía estadounidense, al menos mientras permanezcan los republicanos al frente de la presidencia.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, uno de sus compromisos de campaña asumidos fue deportar a la mayor cantidad de inmigrantes carentes de estatus legal, pero además establecer un mejor filtro que le permita a Estados Unidos detectar a las personas mejor calificadas para acceder a su territorio con el objetivo de convertirse en ciudadanos.

“Debemos tener gente excelente que venga a nuestro país. Tienen que amar a nuestro país. Tienen que amarte a ti, amar a nuestra gente”, expresó el magnate neoyorquino el año pasado durante un evento comunitario en Miami.

Por ello, el presidente no sólo desea restablecer el examen de acceso a la ciudadanía que implementó durante su primera etapa en Washington, sino hacerlo más completo.

Durante una entrevista concedida al periódico The New York Times, Joseph Edlow, jefe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), indicó que la prueba como está estructurada actualmente resulta muy sencilla de aprobar, lo cual no corresponde al beneficio de convertirse en estadounidense.

Seis aciertos a 10 preguntas sobre la historia estadounidense son parte del actual examen para acceder a la ciudadanía estadounidense. (Crédito: Rodrique Ngowi / AP)

Hasta hoy, quienes presentan el examen deben acertar al responder de manera verbal seis de 10 preguntas sobre la historia estadounidense, las cuales son seleccionadas al azar entre un grupo de 100 preguntas.

Por ello, uno de los ajustes que se le harán será elevar los aciertos a 12 de entre 20 preguntas tomadas aleatoriamente de un grupo de 128.

Aunque en el examen ya se incluía un apartado dirigido a evaluar la capacidad del solicitante para hablar, leer y escribir en inglés, ahora se incluirá una sección para medir su nivel de expresión oral en dicho idioma.

La idea es que un oficial le muestre a la persona sujeta a evaluación fotografías alusivas a situaciones que se presentan en la vida cotidiana con el objetivo de describirlas y de esa manera analizar cómo se expresa.

De acuerdo con información divulgada por el USCIS, el año pasado cerca de 820,000 inmigrantes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.

