Trump vota por correo en Florida mientras impulsa restricciones contra este método

Donald Trump volvió a recurrir al voto por correo en Florida, pese a que su administración mantiene una ofensiva para limitar esta modalidad antes de las elecciones de noviembre.

De acuerdo con información de Politico, citada a partir de registros electorales del condado de Palm Beach, el presidente solicitó una boleta por correo a finales de julio y la devolvió el 13 de agosto. La Casa Blanca confirmó después que Trump votó de esa manera en las primarias republicanas de Florida.

El episodio resulta llamativo porque Trump ha cuestionado durante años la seguridad del voto por correo y ha impulsado medidas para reducir su utilización. En marzo firmó una orden ejecutiva que buscaba establecer nuevas condiciones para la entrega de boletas mediante el Servicio Postal.

La Casa Blanca habla de “excepciones”

La administración defendió la decisión al señalar que la propuesta respaldada por Trump contempla excepciones para personas enfermas, con discapacidad, militares o que estén de viaje. El argumento oficial es que no debería existir un sistema universal de voto por correo porque sería vulnerable al fraude.

Sin embargo, Florida permite que cualquier votante registrado solicite una boleta por correo sin presentar una justificación. La oficina electoral del condado de St. Lucie explica que el estado es de “no-excusa” para el voto por correo y que la modalidad sigue disponible para las primarias de 2026.

La batalla por el voto por correo

La disputa no se limita a declaraciones. Un tribunal federal bloqueó partes de la orden ejecutiva de Trump, al considerar que el gobierno federal no tiene autoridad para imponer determinadas reglas electorales a los estados. La administración pidió a la Corte Suprema intervenir antes de noviembre, según Reuters.

Trump también respalda la SAVE America Act, iniciativa que plantea exigir comprobantes de ciudadanía para registrarse y mayores requisitos de identificación, además de limitar el voto por correo a determinadas circunstancias.

El contraste entre las acciones del presidente y su política electoral ha reavivado las críticas sobre su postura. Mientras busca restringir el voto por correo, Trump acaba de utilizar nuevamente ese mismo mecanismo para votar en Florida también.

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