Trump ordena al ICE rastrear votantes “falsos” antes de las elecciones de medio mandato

A pocos meses de las elecciones de medio mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha comenzado a solicitar información privada de votantes en estados clave. Según una investigación de EL PAÍS, que tuvo acceso a correos electrónicos obtenidos por la organización Democracy Forward, agentes de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) contactaron directamente a funcionarios electorales de Texas y Carolina del Norte para pedir expedientes de al menos nueve electores.

En Texas, la solicitud llegó al condado Webb, fronterizo con México, donde un agente especial pidió documentos de registro y récords de votación de siete personas. Los correos no detallan por qué fueron seleccionados esos votantes específicos.

“No hay nada”, respondió José Luis Castillo, administrador electoral del condado, al medio Axios, que reportó primero el caso. “En mi opinión, podrían utilizar sus recursos para otra cosa más útil”.

Votantes bajo la lupa en Carolina del Norte

En el otro extremo del país, un asesor jurídico del ICE solicitó datos de dos electores del condado Forsyth, uno registrado en 2016 y otro que se empadronó hace tres décadas. Ambos fueron posteriormente eliminados del padrón, aunque las autoridades locales no pudieron explicar las razones ni proporcionar documentos tan antiguos.

El condado Forsyth votó mayoritariamente demócrata tanto en 2020 como en 2024, lo que ha generado suspicacias sobre los criterios de selección.

Una narrativa sin sustento

El presidente Donald Trump ha insistido desde 2016 en la existencia de un fraude electoral masivo, pese a que nunca ha presentado evidencia. Incluso miembros de su propio partido lo han cuestionado.

“La insistencia de Trump de que un fraude electoral es la razón por la que los republicanos pierden elecciones ha sido muy dañina para el partido”, criticó en 2024 Trey Grayson, exsecretario de Estado de Kentucky.

El sitio de verificación Politifact ha documentado que el fraude electoral en Estados Unidos es “estadísticamente raro e insuficiente para cambiar el resultado en las elecciones federales”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó a EL PAÍS que HSI “trabaja activamente para detectar e investigar el fraude electoral”, aunque no ofreció detalles sobre los casos específicos. La organización Democracy Forward calificó las acciones como “inquietantes” y recordó que el ICE “no tiene ninguna función en la investigación de elecciones“.

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