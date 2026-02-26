Trump alista orden de emergencia para controlar las elecciones en EE.UU.

Un grupo de activistas cercanos al presidente Donald Trump promueve una propuesta que podría cambiar de forma radical el control de las elecciones en Estados Unidos. Se trata de un borrador de orden ejecutiva que plantea declarar una emergencia nacional por presunta interferencia extranjera en los comicios de 2020, lo que permitiría al presidente asumir facultades extraordinarias sobre el sistema electoral.

El documento, de unas 17 páginas a las que tuvo acceso The Washington Post, sostiene que China habría intentado influir en las elecciones presidenciales de 2020. Aunque informes de inteligencia publicados en 2021 indicaron que Beijing evaluó posibles acciones, no encontraron evidencia de que se hubieran ejecutado operaciones para alterar el resultado. Aun así, los promotores del plan consideran que la amenaza sería suficiente para justificar medidas de emergencia.

Entre quienes respaldan la iniciativa está Peter Ticktin, aliado de Trump desde hace décadas. El abogado sostiene que, si existe una amenaza extranjera contra el sistema electoral, el presidente podría intervenir como parte de sus funciones de seguridad nacional. Bajo ese argumento, la orden ejecutiva permitiría limitar o eliminar el voto por correo y restringir el uso de máquinas de votación, señaladas por algunos sectores como vulnerables a interferencias.

Debate sobre el poder presidencial en elecciones

La propuesta aparece en medio de una estrategia más amplia de Trump para reformar las reglas electorales. El mandatario ha presionado al Congreso para aprobar la llamada Ley SAVE Act, que exigiría prueba de ciudadanía para registrarse como votante e impondría requisitos de identificación más estrictos. Sin embargo, el proyecto enfrenta dificultades en el Senado, lo que ha llevado a Trump a advertir que podría actuar por su cuenta mediante órdenes ejecutivas.

Expertos constitucionales han advertido que la Constitución asigna el control de las elecciones principalmente a los estados y al Congreso, no al presidente. Por ello, cualquier intento de asumir poderes extraordinarios probablemente terminaría en los tribunales, donde podría enfrentarse a fuertes cuestionamientos legales.

Mientras tanto, funcionarios de la Casa Blanca reconocen que mantienen comunicación con distintos grupos externos que presentan propuestas al presidente, aunque señalan que no existe confirmación oficial de que esta orden ejecutiva vaya a firmarse. Aun así, la discusión refleja el creciente debate político en torno a la seguridad electoral y el alcance del poder presidencial en tiempos de crisis.

