Tribunal da triunfo provisional a Trump en disputa por el voto por correo

La administración de Donald Trump obtuvo una victoria judicial temporal después de que un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C., suspendiera un fallo que impedía al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) avanzar con una propuesta para endurecer las reglas del voto por correo.

ABC News publicó que la resolución, emitida por unanimidad por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, representa un respaldo preliminar a la postura del gobierno. Sin embargo, la política todavía no puede entrar en vigor debido a que un tribunal federal en Massachusetts mantiene vigente otra orden que bloquea su aplicación.

¿Qué busca la nueva norma del USPS?

La propuesta del USPS plantea que los estados entreguen listas de votantes autorizados para emitir su voto por correo y establece controles adicionales para el procesamiento de las boletas electorales.

Durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, el director general del Servicio Postal, David Steiner, confirmó el alcance de la medida. Al ser cuestionado por el senador demócrata Gary Peters sobre si el USPS continuaría enviando boletas a estados que no entregaran sus listas de votantes, respondió: “Según nuestra propuesta de reglamento, no. Le diríamos al estado que necesitamos el manifiesto”.

La batalla legal continúa

La demanda fue presentada por la NAACP, organización que ya había llevado al Servicio Postal a los tribunales en 2020 por los retrasos en la entrega de boletas durante las elecciones presidenciales. Ambas partes alcanzaron un acuerdo en 2021 mediante el cual el USPS se comprometió a priorizar la entrega oportuna del correo electoral hasta 2028.

No obstante, el tribunal de apelaciones concluyó que ese acuerdo no impide analizar la nueva propuesta y consideró que la demanda podría ser prematura porque la regulación aún no ha sido aprobada de forma definitiva.

Los jueces también señalaron que la administración Trump podría sufrir un “daño irreparable” si la norma no logra completarse antes de las elecciones intermedias. Aun así, el litigio permanece abierto y el futuro de la regulación dependerá de nuevas decisiones judiciales, por lo que el debate sobre el voto por correo seguirá en los tribunales.

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