Trump se arrepiente de sus jueces de la Corte Suprema: “Votaron contra mí demasiadas veces”

El presidente Donald Trump volvió a expresar su molestia con tres de los jueces que él mismo nominó para la Corte Suprema de Estados Unidos, al reconocer que lamenta haberlos llevado al máximo tribunal del país.

Durante una extensa entrevista con la revista TIME, publicada este jueves, Trump fue cuestionado directamente sobre si se arrepentía de haber nominado a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, los tres jueces que impulsó durante su primer mandato.

La respuesta fue afirmativa. “Sí, sí. ¿Qué puedo hacer? Yo los puse. Votaron en mi contra demasiadas veces”, dijo Trump, según la transcripción de la entrevista realizada por Eric Cortellessa, corresponsal político sénior de TIME, y Sam Jacobs, editor en jefe de la revista.

Trump reclama más lealtad de sus jueces

Trump señaló que a los tres magistrados les dio “el puesto de sus vidas”, pero se quejó de que con frecuencia han votado en contra de posiciones defendidas por su administración.

El presidente también comparó a sus nominados con los tres jueces liberales de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, de quienes dijo que suelen votar juntos.

“Puedes proponer la peor cosa del mundo y votarán en bloque”, afirmó Trump. Al mismo tiempo, reconoció que hay algo de ese comportamiento que admira: “la lealtad”.

Cuando los entrevistadores le preguntaron si precisamente eso era lo que esperaba de sus candidatos a la Corte Suprema, Trump respondió: “Sí, me gusta la lealtad”.

Sin embargo, posteriormente hizo una distinción. Reuters reportó que, al ser cuestionado nuevamente sobre si buscaba lealtad personal de los jueces, Trump respondió que no y afirmó: “Quiero buenas decisiones”.

Las decisiones que provocaron el enojo de Trump

La molestia del presidente llega después de varios fallos de la Corte Suprema que afectaron medidas importantes de su gobierno.

Entre ellos está la decisión que rechazó el uso de una ley de emergencias para imponer los aranceles globales de Trump. Gorsuch y Barrett formaron parte de la mayoría en ese fallo.

Trump también ha criticado una decisión relacionada con su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento, así como otro fallo reciente sobre una medida de la oficina postal relacionada con las boletas enviadas por correo para las elecciones de mitad de mandato.

La agencia recordó que los tres jueces fueron nombrados durante el primer mandato de Trump y ayudaron a establecer la actual mayoría conservadora de 6-3 en el máximo tribunal.

Las nuevas declaraciones muestran el creciente desacuerdo público de Trump con algunos de los jueces que él mismo eligió para ocupar cargos vitalicios en la Corte Suprema.

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