Corte Suprema interviene en ley sobre estudiantes transgénero en California

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este lunes una ley de California que impide que las escuelas informen a los padres si sus hijos se identifican como transgéneros sin obtener la aprobación de los estudiantes.

Con esta determinación, la Corte Suprema da acceso a una apelación de emergencia por parte de un grupo legal conservador.

La instrucción frena, por ahora, una ley estatal que prohíbe los requisitos de notificación automática a los padres si los estudiantes cambian sus pronombres o expresión de género en la escuela.

Esta determinación de la Corte Suprema ocurre después de que padres y educadores religiosos impugnaron las políticas escolares de California destinadas a impedir que las escuelas informaran a sus familias sobre el estado de género de sus hijos.

Dos grupos de padres católicos, representados por la Sociedad Thomas More, dijeron que esa ley provocó que las escuelas los engañaran y facilitaran en secreto la transición social de los estudiantes a pesar de sus objeciones.

Funcionarios de California argumentaron que los estudiantes tienen derecho a la privacidad sobre su expresión de género, sobre todo si temen el rechazo familiar, y mencionaron que las políticas escolares buscan un equilibrio entre los derechos de los padres.

La mayoría de la Corte Suprema apoyó a los padres y restableció una orden de un tribunal inferior que bloquea esa ley y las políticas escolares mientras el caso continúa su curso.

“Los padres que alegan el libre ejercicio de sus derechos tienen creencias religiosas sinceras sobre el sexo y el género, y sienten la obligación religiosa de criar a sus hijos de acuerdo con esas creencias. Las políticas de California violan esas creencias”, dijo la mayoría de la Corte en una orden sin firmar.

Los tres jueces liberales de la Corte disintieron públicamente, mencionando que el caso todavía se está tramitando en tribunales inferiores, por lo que no era necesario intervenir en este momento.

“Como mínimo, esta Corte tiene la obligación con un estado soberano de evitar que se aprueben sus políticas de forma precipitada, si la Corte puede establecer procedimientos normales. Y aprobar la política de un Estado es lo que la Corte hace hoy”, expresó la jueza Elena Kagan.

Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas dijeron que también habían concedido una apelación a los profesores que querían que se levantaran las restricciones para ellos.

Según la Sociedad Thomas More, se trata de la decisión más significativa en materia de derechos parentales en una generación.

La Corte Suprema falló a favor de demandantes religiosos en otros casos recientes, incluyendo permitir a los padres retirar a sus hijos de las clases de las escuelas públicas si se oponen a los libros de cuentos con personajes LGBTQ+.

La orden de California llega unos meses después de que el tribunal confirmó las prohibiciones estatales a la atención médica relacionada con la identidad de género para menores.

Los jueces también se inclinan por permitir que los estados prohíban a los atletas transgénero participar en equipos deportivos femeninos.

Las políticas escolares para estudiantes transgénero también han estado bajo observación del tribunal en otros casos.

El tribunal rechazó otro caso similar de Wisconsin en diciembre, pero tres jueces conservadores dijeron que lo habrían escuchado. El juez Samuel Alito consideró que las políticas escolares son un asunto de creciente importancia nacional.

En enero, la administración Trump determinó que las políticas de California violaban el derecho de los padres a acceder a los expedientes académicos de sus hijos.

El Departamento de Justicia también presentó una demanda tras determinar que las políticas de California sobre atletas transgénero violan la ley federal de derechos civiles.

