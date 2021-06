Ron DeSantis firma ley que prohíbe a transgéneros competir en deportes femeninos en colegios públicos

El gobernador Ron DeSantis firmó el martes una ley que prohíbe a transgéneros competir en deportes femeninos, específicamente prohibiendo a las estudiantes niñas y mujeres transgénero participar en deportes escolares de niñas y mujeres.

En un evento de firma de proyectos de ley en la Trinity Christian Academy en Jacksonville, DeSantis promocionó la prohibición como una forma de proteger la integridad de los deportes de mujeres y niñas.

La disposición que promulgó prohibiría a un atleta competir en deportes de niñas y mujeres patrocinados por la escuela si al atleta no se le asignó el género femenino al nacer. Los atletas de escuela primaria no están incluidos en la prohibición.

“En Florida, las niñas van a practicar deportes de niñas y los niños a practicar deportes de niños”, dijo DeSantis, según The Miami Herald.

El gobernador Ron DeSantis dijo que se enfrentaría a las corporaciones y organizaciones deportivas, como la NCAA, que han amenazado con una reacción violenta por la prohibición.

“No van a dictar las políticas en este estado”, dijo DeSantis, flanqueado por legisladores republicanos y estudiantes-atletas en Trinity Christian Academy en Jacksonville. “Nos enfrentaremos a grupos como la NCAA que piensan que deberían poder dictar las políticas en diferentes estados. Aquí no. Jamás”, subrayó el gobernador de Florida.

Una hora después de que DeSantis firmara el proyecto de ley, Human Rights Campaign anunció que tiene la intención de presentar una demanda contra la nueva ley, reportó News4jax.com.

“Gobernador Los legisladores de DeSantis y Florida están legislando basándose en una premisa falsa y discriminatoria que pone en peligro la seguridad y el bienestar de los niños transgénero ”, dijo el presidente de la Campaña de Derechos Humanos, Alphonso David, en un comunicado.

We are here today with @equalityfl and advocates from across the nation with this message:

Equality matters.

LGBTQ people in FL matter.

Transgender people in FL matter.

The majority of people in Florida and in this country support equality. We are not going away.

— Alphonso David (@AlphonsoDavid) June 1, 2021