Corte Suprema frena mapa electoral de Missouri para 2026 y mantiene los distritos de 2022

La Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó la tarde del viernes el uso del nuevo mapa electoral de Missouri para las elecciones de mitad de mandato de 2026 y determinó que el estado deberá utilizar los distritos aprobados en 2022 para la elección general del 3 de noviembre.

La decisión, emitida sin firma y sin disensos registrados, pone fin —al menos para esta elección— a una disputa que se prolongó durante meses alrededor de un mapa aprobado por legisladores republicanos en 2025 y que habría modificado varios distritos del estado. El texto oficial de la resolución fue publicado por la propia Corte Suprema.

El punto central para los votantes es que las boletas para la elección general seguirán utilizando los límites de los distritos de 2022. Algunas papeletas ya habían sido impresas y enviadas a votantes, incluidos ciudadanos que viven en el extranjero y miembros de las Fuerzas Armadas. Además, la votación anticipada ya había comenzado en Missouri.

La Corte cuestionó el cambio de último momento

En su resolución, los magistrados señalaron que la elección ya había comenzado y advirtieron sobre las consecuencias de modificar nuevamente los distritos a estas alturas.

“A estas alturas, ordenar que se vuelva al mapa electoral de 2025 en medio de unas elecciones en curso provocaría un caos electoral”, señaló la Corte en su decisión.

El tribunal también rechazó el argumento de que Missouri debía utilizar el mapa de 2025 porque ese diseño ya había sido empleado durante las elecciones primarias de agosto.

El secretario de Estado de Missouri, Denny Hoskins, había defendido el uso del mapa de 2025. Sin embargo, la Corte consideró que los riesgos derivados de haber celebrado las primarias con ese diseño eran conocidos antes de la elección.

El mapa de 2025 queda ligado a un referéndum

La disputa también tiene un componente de referéndum estatal. El 3 de septiembre, la Corte Suprema de Missouri determinó que el mapa aprobado en 2025 no podía entrar en vigor mientras no fuera aprobado por los votantes.

La resolución estatal estableció que, bajo la legislación de Missouri, el mapa de 2022 es el que debe utilizarse para las elecciones de 2026.

El nuevo diseño había sido objeto de una intensa disputa política porque modificaba distritos del Congreso y podía alterar la composición de la delegación de Missouri en la Cámara de Representantes. Missouri Independent señaló que el mapa formaba parte de un esfuerzo para modificar la distribución de los ocho distritos congresionales del estado.

Ahora, para los comicios de noviembre, los límites de 2022 quedan vigentes. El futuro del mapa aprobado en 2025 dependerá del resultado del referéndum estatal previsto para noviembre.

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