Tribunal federal ordena a Misuri usar el nuevo mapa electoral en las elecciones de noviembre

La disputa por el mapa electoral del Congreso de Misuri está lejos de terminar, ya que un tribunal federal de apelaciones determinó que el estado deberá utilizar en las elecciones generales de noviembre el nuevo mapa de distritos aprobado por los republicanos en 2025 y respaldado políticamente por Donald Trump.

Pero hay un detalle clave: la decisión no entrará en vigor de inmediato, por que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito suspendió durante una semana la aplicación de su fallo para permitir que la Corte Suprema pueda revisar nuevamente el caso. De esta manera, el mapa que se utilizará para las elecciones del 3 de noviembre vuelve a quedar en manos de los jueces federales.

La resolución representa otro capítulo de una disputa que ha cambiado varias veces de dirección y que mantiene a candidatos, votantes y autoridades electorales pendientes de qué límites distritales terminarán siendo válidos.

Un mapa diseñado para cambiar el equilibrio político

El conflicto gira alrededor de los ocho distritos que Misuri utiliza para elegir a sus representantes en la Cámara de Representantes.

La Legislatura estatal, controlada por los republicanos, aprobó en 2025 un nuevo diseño que proyectaba una delegación de 7 republicanos y 1 demócrata, frente al esquema anterior de 6-2.

Uno de los principales cambios afecta al quinto Distrito, que actualmente representa el demócrata Emanuel Cleaver y que tiene como centro político a Kansas City.

La nueva configuración modifica las fronteras de ese distrito y incorpora áreas rurales y de tendencia republicana, reduciendo la concentración de votantes demócratas que históricamente ha caracterizado al distrito de Cleaver.

La modificación fue parte de un esfuerzo republicano impulsado durante una sesión legislativa especial. Trump había presionado públicamente para que Misuri modificara sus distritos con el objetivo de ampliar la representación republicana en el Congreso.

¿Por qué hay dos mapas en disputa?

La confusión comenzó cuando grupos opositores al nuevo mapa presentaron una petición para someterlo a referéndum.

La organización “La gente, no los políticos” reunió cientos de miles de firmas para intentar llevar la decisión directamente ante los votantes. La controversia llegó finalmente a la Corte Suprema de Misuri.

Ese tribunal estatal determinó que la petición de referéndum era válida y que el mapa aprobado por la Legislatura en 2025 no había entrado legalmente en vigor. Como consecuencia, estableció que el mapa utilizado en las elecciones generales debía ser el aprobado en 2022, mientras los votantes decidían sobre el nuevo diseño.

La decisión estatal provocó una nueva batalla en los tribunales federales. La Corte Suprema de Estados Unidos intervino previamente y ordenó que, por ahora, Misuri utilizara el mapa de 2022 para los comicios de noviembre. Ese mapa mantiene los distritos que estaban vigentes antes de la controvertida reforma de 2025.

El argumento del tribunal federal

El Octavo Circuito tomó una posición diferente. Los jueces consideraron que, después de que Misuri utilizara el nuevo mapa durante las elecciones primarias de agosto, obligar a los votantes a regresar al mapa anterior para las elecciones generales podría entrar en conflicto con la Constitución de Estados Unidos.

El tribunal se apoyó, entre otros elementos, en estimaciones presentadas por un grupo conservador involucrado en el litigio.

Según esos cálculos, más de 1.4 millones de habitantes de Misuri habrían votado en distritos congresionales diferentes a los que corresponderían bajo el mapa que las autoridades estaban utilizando para noviembre. Además, más de 250,000 personas que participaron en las primarias de agosto habrían votado por candidatos en distritos que ya no coincidirían con los límites que tendrían en las elecciones generales.

El argumento central del fallo es que cambiar nuevamente las fronteras después de las primarias generaría un problema constitucional al alterar las reglas electorales para una misma elección.

El problema: las elecciones ya están en marcha

La decisión llega cuando el proceso electoral de noviembre ya está avanzado. Las autoridades electorales habían comenzado a trabajar con el mapa de 2022 después de las decisiones judiciales anteriores y ya se habían distribuido boletas de voto por correo con esos distritos.

Por eso, cualquier cambio de última hora podría obligar a modificar procedimientos electorales y generar nuevos problemas administrativos.

Associated Press reportó que funcionarios locales ya habían distribuido boletas de voto ausente utilizando el mapa de 2022, lo que complica todavía más una eventual sustitución de los distritos.

Por ahora, el fallo del Octavo Circuito permanece suspendido durante una semana. Durante ese periodo, los opositores al nuevo mapa pueden acudir nuevamente a la Corte Suprema para intentar bloquearlo.

Organización cuestiona el nuevo fallo

El grupo “La gente, no los políticos“, que encabezó la campaña para llevar el mapa a referéndum, criticó la decisión del tribunal federal.

La organización sostiene que el cambio llega demasiado tarde porque las autoridades ya imprimieron y distribuyeron boletas y porque los votantes ya participaron en las primarias utilizando las nuevas fronteras.

En un comunicado, el grupo cuestionó que se continúe gastando dinero público en una disputa judicial que, según su postura, debería resolverse mediante el proceso electoral establecido por la Constitución estatal.

La organización también advirtió que miles de personas podrían votar antes de que una eventual orden judicial termine entrando en vigor.

Otra batalla ante la Corte Suprema

El nuevo fallo vuelve a colocar el caso frente a la Corte Suprema de Estados Unidos. No es la primera vez que los jueces federales tienen que intervenir. El máximo tribunal ya había rechazado previamente esfuerzos para reactivar el nuevo mapa y posteriormente bloqueó una orden de un juez federal que había intentado permitir su utilización.

Ahora, el Octavo Circuito sostiene que el mapa de 2025 debe utilizarse en noviembre y ha ordenado a un tribunal inferior emitir una medida permanente que impida utilizar otro diseño congresional.

Sin embargo, la suspensión de una semana deja abierta la puerta para que la Corte Suprema vuelva a intervenir antes de que el fallo pueda aplicarse.

¿Qué está en juego en las elecciones de noviembre?

El resultado de esta disputa no se limita a una cuestión técnica sobre líneas en un mapa.

El diseño de los distritos puede determinar qué candidatos compiten en cada zona y modificar las posibilidades de los partidos de obtener representación en la Cámara de Representantes.

El cambio más significativo está en Kansas City, donde el distrito de Emanuel Cleaver fue rediseñado para incorporar zonas con mayor presencia republicana. El nuevo mapa fue concebido para favorecer una delegación de siete republicanos y un demócrata en Misuri.

Por ahora, sin embargo, no existe una decisión definitiva sobre qué mapa se utilizará en las elecciones generales de noviembre.

El Octavo Circuito favoreció el mapa de 2025, pero dejó el fallo en pausa. La próxima palabra podría volver a tenerla la Corte Suprema, mientras las autoridades electorales de Misuri continúan preparándose bajo el mapa que estaba vigente antes de la última decisión federal.

La disputa, que comenzó con una reforma aprobada por la Legislatura estatal y una campaña para llevarla a referéndum, se ha convertido así en una carrera contra el calendario electoral.

Sigue leyendo: