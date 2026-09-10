Corte Suprema frena mapa de Trump en Missouri y reactiva distritos congresionales de 2022

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió el camino para que Missouri vuelva a utilizar durante las elecciones de noviembre, los distritos congresionales aprobados en 2022, al suspender una orden de un juez federal que obligaba al estado a mantener un nuevo mapa respaldado por el presidente Donald Trump.

La decisión representa otro giro en una disputa que ha provocado semanas de incertidumbre sobre qué distritos utilizarán los votantes en los comicios de mitad de mandato. El nuevo mapa fue impulsado por legisladores republicanos después de que Trump alentara a estados gobernados por su partido a modificar sus distritos para fortalecer sus posibilidades electorales.

El fallo del máximo tribunal no incluyó explicaciones sobre los fundamentos jurídicos de la decisión y ningún magistrado expresó públicamente su desacuerdo. Con la resolución, el secretario de Estado de Missouri, Denny Hoskins, ordenó a las autoridades electorales locales regresar a los distritos de 2022. “Mi oficina está ordenando a las autoridades electorales locales que utilicen el mapa del Congreso de 2022”, dijo Hoskins en un comunicado.

La medida ocurre después de que un juez federal, Stephen Clark, hubiera ordenado utilizar el mapa de 2025. Clark consideró que modificar los distritos después de las elecciones primarias de agosto podía generar confusión entre los votantes y cuestionamientos sobre las candidaturas y los resultados.

? The Supreme Court has paused a federal judge’s ruling requiring Missouri to use its 2025 congressional map, allowing the state to return to its 2022 map for the November election while the case continues. pic.twitter.com/U6n5JFMyNY — SCOTUS Wire (@scotus_wire) September 10, 2026

Un cambio que puede alterar una elección clave

La disputa tiene especial importancia en el quinto distrito congresional, con sede en Kansas City y actualmente representado por el demócrata Emanuel Cleaver. El mapa impulsado por los republicanos modifica sus límites, transfiere zonas de la ciudad a distritos vecinos y agrega áreas rurales con mayor presencia republicana.

El objetivo político del rediseño era ayudar al Partido Republicano a conquistar siete de los ocho escaños de Missouri en la Cámara de Representantes. Sin embargo, la controversia legal podría dejar a más de un millón de votantes potenciales —cerca de una cuarta parte del electorado estatal— ante distritos diferentes de los utilizados en las primarias de agosto.

El conflicto comenzó cuando grupos opositores reunieron más de 300,000 firmas para exigir un referéndum sobre el nuevo mapa. La Corte Suprema de Missouri determinó posteriormente que la redistribución no podía aplicarse en noviembre y ordenó utilizar nuevamente los distritos de 2022. La lucha judicial, sin embargo, no ha terminado. El republicano Bob Onder, uno de los demandantes que busca mantener el nuevo mapa, advirtió:

“Esto no ha terminado”. El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito todavía deberá revisar los argumentos de fondo del caso. Mientras tanto, los votantes de Missouri acudirán a las urnas en noviembre bajo una configuración electoral que podría ser distinta de la utilizada apenas unos meses antes.

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