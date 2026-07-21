Suspenden a fiscal de Missouri tras acusaciones de relaciones inapropiadas con acusados y conflicto de intereses

La fiscal del condado de Ray, en Missouri, Camille Johnston, fue apartada temporalmente de sus funciones luego de que la fiscal general del estado, Catherine Hanaway, solicitara su destitución por un presunto patrón de mala conducta relacionado con conflictos de interés y el manejo de investigaciones penales.

De acuerdo con la petición presentada por la Fiscalía General de Missouri, un juez emitió una orden preliminar que impide a Johnston ejercer como fiscal mientras el caso se resuelve. La oficina de Hanaway señaló que, por ahora, Johnston no puede realizar ninguna acción en calidad de fiscal del condado, reseñó Fox News.

La investigación involucra a un acusado de delitos sexuales

Uno de los principales señalamientos sostiene que Johnston mantuvo una relación sentimental con Juan David Gutierrez, un ciudadano mexicano que, según las autoridades estatales, se encontraba de manera irregular en Estados Unidos y enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales.

La petición afirma que Johnston conocía desde hace varios años tanto la situación migratoria de Gutierrez como la investigación penal en su contra. Además, la acusa de no apartarse del caso, ocultar información sobre su paradero a las autoridades e incluso ayudarlo a abandonar el condado al transferirle el título de un vehículo de su propiedad en 2023.

El documento también sostiene que la fiscal visitó a Gutierrez en Mississippi y viajó con él a Florida mientras el hombre era investigado.

Según la oficina de la fiscal general, posteriormente un tribunal designó a la propia Fiscalía General de Missouri para asumir el procesamiento del caso.

También la acusan de otros conflictos de interés

La petición incluye otros señalamientos contra Johnston, entre ellos haber sostenido una relación sentimental con un abogado defensor que representaba a personas procesadas por su oficina sin revelar ese vínculo ni solicitar el nombramiento de un fiscal especial.

Asimismo, la acusa de mantener otra relación con un hombre procesado por un caso de violencia doméstica en el condado de Ray. De acuerdo con el expediente, cuando las autoridades locales conocieron esa relación solicitaron la designación de un fiscal independiente para ese proceso.

Además de los presuntos conflictos de interés, la Fiscalía General sostiene que Johnston creó un ambiente de intimidación dentro de la oficina del fiscal del condado.

Según la petición, una empleada descubrió una de las relaciones sentimentales que podía representar un conflicto de interés y posteriormente fue despedida en represalia. El documento también afirma que Johnston reprendía verbalmente a integrantes de su equipo y ocultó la existencia de las relaciones cuando fue interrogada al respecto.

La fiscal general Catherine Hanaway afirmó a Fox News que el caso refleja “un patrón sostenido de mala conducta y abandono deliberado de sus obligaciones”, lo que, a su juicio, compromete la integridad de la oficina del fiscal y representa un riesgo para la seguridad pública.

La investigación continúa

El abogado de Johnston, Chad Gardner, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios citadas por medios estadounidenses.

La oficina de la fiscal general indicó que respalda todas las acusaciones incluidas en la petición, aunque declinó pronunciarse sobre la posibilidad de que Johnston enfrente cargos penales adicionales.

Mientras el proceso judicial continúa, la suspensión de Johnston permanecerá vigente hasta que el tribunal determine si corresponde su destitución definitiva.

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