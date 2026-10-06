ICE en los centros de votación: qué está confirmado y qué estados ya activaron protocolos

Aunque el Gobierno de Estados Unidos niega un despliegue generalizado de agentes migratorios en las urnas, varios estados ya preparan protocolos ante el temor de intimidación durante las elecciones de noviembre.

La posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparezcan en centros de votación generó preocupación entre organizaciones de derechos civiles y funcionarios electorales de varios estados. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial de redadas masivas en las urnas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que ICE no planea desplegar agentes para patrullar los centros de votación. Aun así, funcionarios federales han dejado abierta la posibilidad de intervenciones puntuales si existiera una orden judicial o una amenaza específica. Esa diferencia generó dudas entre autoridades estatales y grupos que defienden el derecho al voto.

Qué está confirmado sobre ICE y las elecciones

En febrero, Heather Honey, funcionaria del DHS, aseguró a secretarios de Estado que cualquier afirmación sobre la presencia de ICE en los centros de votación era desinformación. El Gobierno también sostuvo que no existen planes formales para instalar agentes migratorios en las urnas.

La preocupación aumentó después de que funcionarios de la administración Trump señalaran que los agentes podrían intervenir en casos específicos, por ejemplo, para ejecutar una orden de arresto. Para organizaciones civiles, incluso una operación aislada cerca de un centro de votación podría desalentar la participación de ciudadanos latinos, afroamericanos y asiáticos.

La elección general será el 3 de noviembre de 2026. En Nueva York, la votación anticipada se desarrollará entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre.

Los estados que ya preparan protocolos

Nueva York

La fiscalía general de Nueva York difundió una guía sobre intimidación electoral. El documento recuerda que ninguna persona puede interferir con los votantes, exigir documentos de manera indebida, invadir su privacidad o intentar disuadirlos de sufragar.

El estado también señala que las operaciones de ICE no forman parte del procedimiento electoral y recomienda denunciar cualquier conducta intimidatoria ante las autoridades electorales o la línea de la fiscalía general.

Maine

La controversia comenzó después de que Bobby Charles, candidato republicano a gobernador, afirmara que pediría a ICE y a los Marshals que estuvieran presentes en los centros de votación para prevenir supuestos fraudes.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, respondió que la presencia de agentes federales armados en las urnas estaría prohibida. El Departamento de Seguridad Nacional también ha dicho que no tiene planes de desplegar ICE en los centros de votación.

Nuevo México

Nuevo México fue el primer estado en aprobar una ley que prohíbe la presencia de agentes federales armados en los centros de votación. La norma permite iniciar acciones civiles y contempla sanciones si se viola la disposición.

Colorado

Las autoridades electorales de Colorado preparan procedimientos para responder si agentes federales intentan ingresar en un centro de votación o se instalan cerca de una ubicación electoral.

Denver también participa en una disputa legal que busca impedir anticipadamente la presencia de agentes de ICE en los lugares donde los ciudadanos acuden a votar.

Michigan

El secretario de Estado adjunto de Michigan señaló que cualquier actividad de ICE cerca de un centro de votación podría considerarse intimidación electoral. El estado ya cuenta con instrucciones para denunciar amenazas, bloqueos, grabaciones de votantes o pedidos indebidos de documentación.

Georgia, Carolina del Norte y Ohio

Organizaciones civiles comenzaron a preparar voluntarios y observadores para reforzar la confianza de los votantes en esos estados, donde habrá contiendas competitivas para el Senado y la Cámara de Representantes.

El programa VoteSafe busca orientar a los votantes y responder a los temores sobre la posible presencia de agentes armados en las cercanías de los centros electorales. No se trata de una confirmación de redadas, sino de una respuesta preventiva de grupos comunitarios.

Otros estados

Los secretarios de Estado de Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Minnesota, Nuevo México, Oregón, Rhode Island y Washington solicitaron al DHS una confirmación escrita de que ICE no estará presente en los centros de votación durante el ciclo electoral de 2026.

¿Puede ICE arrestar a alguien dentro de una urna?

La respuesta requiere distinguir entre una operación migratoria general y una intervención específica. No hay evidencia de que ICE haya anunciado redadas masivas en centros de votación. Sin embargo, el DHS no ha descartado por completo una acción puntual vinculada con una orden judicial o una amenaza concreta.

Para las autoridades estatales, una operación migratoria dentro o junto a un centro de votación podría intimidar a otros ciudadanos y afectar el derecho a votar, aunque el objetivo inicial fuera una sola persona.

La ley federal también prohíbe el uso de fuerzas armadas o agentes federales para interferir en las elecciones, salvo circunstancias excepcionales relacionadas con enemigos armados de Estados Unidos.

Qué deben hacer los votantes

Si una persona observa agentes, amenazas o conductas intimidatorias cerca de un centro de votación, debe:

Avisar de inmediato a un trabajador electoral.

Evitar confrontar a los agentes o a otros individuos.

Registrar la ubicación y la hora del incidente, si hacerlo es seguro.

Comunicarse con la junta electoral local.

Denunciar la intimidación ante las autoridades estatales o una organización de protección del voto.

En Nueva York, la fiscalía general habilitó la línea 1-866-390-2992 para reportar intimidación o desinformación electoral.

Lo que se sabe hasta ahora

La información disponible permite afirmar que:

No existe un anuncio oficial de redadas masivas de ICE en los centros de votación.

El DHS niega que prepare un despliegue generalizado.

Algunos funcionarios han dejado abierta la posibilidad de operaciones puntuales.

Varios estados activaron protocolos preventivos.

Organizaciones civiles entrenan observadores para proteger a los votantes.

Nueva York, Maine, Colorado, Michigan y Nuevo México están entre los estados que adoptaron medidas o emitieron advertencias específicas.

Por eso, el tema debe presentarse como una alerta electoral y un conflicto institucional en desarrollo, no como una operación de ICE ya confirmada en las urnas.

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