Alba Castellón fue una de las últimas personas de la ceremonia de naturalización que estaba en el barco USS Iowa. Se quedó a tomar fotos y disfrutar este momento tan importante en su vida.

Castellón comentó que llegó a este país en1989, pero solo fue en los últimos 15 años que trató de aplicar para la ciudadanía, pero los altos precios no se lo permitían.

Aunque un día entró al edificio del Centro de Recursos Centroamericano (CARECEN) en Los Ángeles y allí le dieron ayuda para cubrir el costo de la aplicación y gracias a eso pudo ser ciudadana.

“Mucha gente no da el paso a la ciudadanía por falta de información”, dijo Castellón. “Yo les sugiero que llamen a CARECEN”.

Una de las razones del porqué Castellón se hizo ciudadana fue para viajar a El Salvador y ver a su madre. Ella tenía miedo de que las autoridades no la dejaran regresar a Los Ángeles.

Para celebrar la ocasión, la nueva ciudadana dijo con una sonrisa que después de la ceremonia se iba ir a comer birria a El Torito.

“Estoy muy emocionada, muy, muy alegre de ser parte de este país y mis hijos están contentos y tranquilos”, dijo Castellón. “Porque estaban con eso, ‘mami te van a deportar, hazte ciudadana’. Y ahora pues están felices”.

Jacqueline Osorio agradece a su esposo Daniel el apoyo que recibió de él para hacerse ciudadana.

No quería hacerse ciudadana

En una mañana nublada el jueves 21 de septiembre a bordo del barco USS Iowa el viento le dio vida a las banderas de los Estados Unidos que tenían en mano los nuevos ciudadanos de los Estados Unidos.

Cada una de las casi 30 personas que celebraron su ciudadanía en el acorazado (buque de guerra) tenían sonrisas y lágrimas de felicidad.

Los familiares que llegaron a respaldar a los nuevos ciudadanos se pusieron listos con sus teléfonos para grabar y tomar fotos de ese momento tan memorable.

Hace 20 años, Jacqueline Osorio llegó a los Estados Unidos cuando tenía solo diez años de edad. Recuerda llegar a la casa de la amiga de su mamá en la ciudad de El Monte después de un viaje largo por la autopista.

Ella pensaba que ese hogar era de sus padres y esperaba verlos que salieran de cualquier rincón de la casa, pero no, ellos vivían a cinco minutos de esa dirección.

Sería la primera vez que Osorio vería a sus padres y a sus hermanos después de mucho tiempo.

“Estaba sentada allí esperando a que entraran y luego, cada vez que se abría la puerta, pensaba que eran ellos”, dijo Osorio.

“Entonces cuando entraron, recuerdo correr hacia mi mamá. En esos tiempos solo la conocía por fotos. Así que corrí hacia ella, la abracé y ella empezó a llorar. Yo comencé a llorar y mi papá empezó a llorar”.

Cuando todos pararon de llorar, las hermanas de Osorio estaban listas para comer pizzas de pepperoni y queso de Little Caesar ‘s., mientras que ella estaba sorprendida porque en su natal Puebla comer pizza era un lujo.

Años después, Osorio obtuvo permiso para trabajar en los Estados Unidos gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Después de su experiencia con inmigración, dice que le gustaría trabajar ayudando a inmigrantes porque sabe lo difícil que es sobresalir en este país.

Osorio explicó que tenía mucho miedo al aplicar para la ciudadanía, pero su esposo, Daniel Osorio, fue el que la impulsó.

“Así que, si no fuera por él, no estaría aquí. Sinceramente, él fue quien inició todo. Era sólo un miedo porque obviamente no quieres que te deporten”, explicó.

“Otra de las razones por la que estoy aquí es para poder seguir creciendo y, con suerte, algún día trabajar para el departamento USCIS. Ese es mi objetivo”.

130 ceremonias

Casi al final de la ceremonia, en una pantalla apareció el presidente de los Estados Unidos Joe Biden para felicitar a los nuevos ciudadanos y en el video pregrabado hablaba sobre la importancia de la igualdad.

Este año los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) celebraron el Día de la Constitución y el Día de la Ciudadanía dando la bienvenida a más de 6,900 nuevos ciudadanos en más de 130 ceremonias de naturalización en todo el país entre el 17 y el 22 de septiembre.